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Encontraron a la niña de 12 años que desapareció al acompañar a su abuela a urgencias

La menor estaba con su abuela y su hermano de 14 en el área de urgencias. Desapareció mientras su hermano fue por agua a una tienda.

Yhonay Díaz

septiembre 17 de 2026
07:45 a. m.
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En horas de la mañana de este jueves 17 de septiembre se conoció que la menor identificada como Sofía Baquero, que había sido reportada como desaparecida fue hallada sana y salva en La Candelaria, en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

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De acuerdo con la información preliminar del caso, la menor se encuentra a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a donde fue trasladada por la Policía de Infancia y Adolescencia para el restablecimiento de sus derechos.

Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones en el caso.

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¿Dónde y cómo apareció la niña Sofía Baquero?

Las autoridades infirmaron que Sofía Baquero se encuentra bajo el cuidado del ICBF para realizar el procedimiento establecido cuando se recupera a un menor que ha sido reportado como desaparecido.

El proceso de restablecimiento de derechos de la menor ya está en marcha. Este procedimiento incluye atención psicosocial, evaluación de su estado de salud y las medidas necesarias para garantizar su bienestar integral mientras se esclarecen las circunstancias de su desaparición.

La Policía de Infancia y Adolescencia continúa con las investigaciones del caso para determinar las condiciones en las que la menor estuvo desaparecida y los motivos que llevaron a esta situación.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre el tiempo que Sofía permaneció ausente ni las circunstancias específicas de su hallazgo en el sur de Bogotá.

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Niña desapareció a las afueras de un hospital en Bogotá

Sofía Baquero había sido vista por última vez el lunes 14 de septiembre a las afueras del Hospital Santa Clara, en el centro de Bogotá, donde se encontraba acompañando a su abuela a urgencias sobre las 4:00 de la tarde.

La menor se encontraba junto a su hermano, de 14 años, esperando a su abuela en la puerta del hospital. El adolescente fue a una tienda a comprar gua y cuando regresó, su hermana ya no estaba.

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