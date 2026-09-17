Yina Calderón destapó detalles que no se conocían sobre 'Epa Colombia'

Yina Calderón volvió a hablar sobre la situación de 'Epa Colombia', quien ya lleva más de año y medio privada de la libertad en diferentes centros penitenciarios. Ahora, aseguró que el caso tendría consecuencias que van más allá de la situación personal de Daneidy Barrera Rojas.

Yina hizo referencia al impacto que el proceso estaría teniendo en el entorno de la empresaria, particularmente en su negocio y en las personas que dependen de este. También mencionó una cifra superior a los 800 millones de pesos que, según afirmó, se habrían destinado a diferentes pagos relacionados con el proceso.

Cabe recordar que Barrera Rojas está pagando una condena de más de 5 años de prisión por actos vandálicos contra infraestructura de Transmilenio, situación que también la ha obligado a pagar millonarias cifras para buscar conciliar con la empresa de transporte masivo.

¿Qué contó Yina Calderón sobre la situación de Epa Colombia?

Muchachos ustedes no saben todo lo que está pasando con 'Epa Colombia' ni quien está detrás de esto. Quiero hablar del tema y mostrarles las pruebas de lo que está pasando con ella.

Yina anunció que estará dando detalles sobre la situación en el programa 'El Mañanero' de la emisora La Mega Bogotá de RCN Radio. En este espacio aseguró que presentará pruebas que evidenciarían delicadas situaciones alrededor de la empresaria de keratinas.

FOTO: @lamegacolombia

La influenciadora también puso el foco en la empresa de 'Epa Colombia'. Según explicó, el negocio no solamente involucra a la empresaria, sino también a trabajadores y familiares que dependen de su funcionamiento.

En ese contexto, Yina señaló que Karol Samantha, esposa de Daneidy Barrera, habría tenido que asumir varias de las responsabilidades relacionadas con la empresa mientras Epa Colombia permanece privada de la libertad. Otro de los puntos que llamó la atención fue la referencia a los costos que habría generado el proceso. Calderón aseguró que se habrían realizado pagos por más de 800 millones de pesos.