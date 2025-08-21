CANAL RCN
Colombia

Menor de edad fue secuestrado en zona rural de Ocaña, Norte de Santander

El joven se desplazaba en su motocicleta cuando fue interceptado por hombres armados.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
11:45 a. m.
Un nuevo caso de secuestro se presentó en Norte de Santander. Familiares y autoridades locales buscan al joven Jonathan Santiago Urrea, de 16 años, secuestrado por el sector de El Carbonal, cerca del corregimiento de Venadillo, en el municipio de Ocaña.

De acuerdo con información preliminar, el joven regresaba en motocicleta a su casa ubicada en zona rural cuando fue interceptado por hombres armados que lo subieron a la fuerza a un vehículo.

Activaron el plan candado en Ocaña para buscar a Jonathan Santiago

El secretario de Gobierno de Ocaña, Fredy Arengas Romero, aseguró que uniformados del Ejército y la Policía Nacional adelantan operativos de búsqueda para dar con el paradero del menor.

“Él iba en su motocicleta hasta el sector de Venadillo, la familia nos indica que hombres que se desplazaban en un vehículo de color gris lo subieron a la fuerza a este automotor. Inmediatamente se desplegó el plan candado y operativos con Ejército y Policía en diferentes puntos de entradas y salidas del municipio de Ocaña”, señaló el funcionario.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que suministre cualquier información que pueda ayudar a encontrar al menor privado de su libertad.

Comunidad educativa exigió la pronta liberación del joven secuestrado en Ocaña

Jonathan Santiago Urrea es un estudiante de décimo grado de la Institución Educativa Francisco Fernández de Contreras. Maestros y compañeros del joven secuestrado exigieron la liberación inmediata del menor y ofrecieron una ceremonia eucarística en la capilla de Fátima.

En 2025, la Defensoría del Pueblo ha señalado que en regiones como el Catatumbo el ELN ha secuestrado al menos 50 personas, a quienes acusa de colaborar con las disidencias del Frente 33. Según la Defensoría, el secuestro es una herramienta de presión, financiamiento o control por parte de los grupos armados ilegales, e insiste en la urgencia de proteger el derecho a la libertad y a la vida digna de todas las personas, sin excepción.

