CANAL RCN
Colombia

Subintendente de la Policía Jefferson Ortiz fue asesinado en Norte de Santander

El policía fue asesinado mientras realizaba labores de patrullaje en el casco urbano de El Tarra.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
10:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un francotirador atacó este martes 19 de agosto al Subintendente de la Policía Jefferson Andrés Ortiz Ocampo en el casco urbano de El Tarra, Norte de Santander, mientras el uniformado realizaba patrullaje en la zona.

Ministro de Defensa confirmó que varios uniformados del Ejército fueron secuestrados durante la operación Perseo II
RELACIONADO

Ministro de Defensa confirmó que varios uniformados del Ejército fueron secuestrados durante la operación Perseo II

El uniformado fue baleado sobre las 10:30 de la mañana a pocos metros de la alcaldía municipal. Según la información oficial, el disparo impactó directamente al policía y fue trasladado a un centro asistencial. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció por la gravedad de su herida.

Ataque del policía en Norte de Santander habría sido por parte del ELN

El subintendente asesinado era oriundo de Cali, Valle del Cauca, tenía 32 años y era padre de dos hijos. El uniformado residía en Mocoa, Putumayo, obtuvo 61 felicitaciones y una medalla de servicios distinguidos.

Según declaraciones recientes del coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, atribuyó este crimen a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) porque “no es otra la organización que hace presencia en este lugar”.

Un soldado murió y otros siete resultaron heridos tras ataque del ELN en el sur de Bolívar
RELACIONADO

Un soldado murió y otros siete resultaron heridos tras ataque del ELN en el sur de Bolívar

Ofrecen hasta 200 millones de recompensa por francotirador que asesinó a policía

El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de este lamentable hecho.

“Acciones demenciales como esta nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que solo siembran dolor en Colombia”, expresó en su cuenta de X el Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional.

Por su parte, el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez también condenó el atentado que arrebató la vida del uniformado. “Nuestra inteligencia, investigación criminal y Fuerza Pública están desplegadas para capturar a los responsables. No habrá refugio para asesinos ni tregua contra el multicrimen. Por nuestros héroes y por la patria, seguiremos firmes hasta liberarla de quienes siembran dolor”, afirmó Sánchez.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Epa Colombia

Defensa de ‘Epa Colombia’ pide que la trasladen de la cárcel El Buen Pastor: detalles de la solicitud

Barranquilla

Video | Integrantes de Los Costeños habrían robado cerca de 1.000 millones de una joyería en Barranquilla

Emisión Noticias RCN

Noticias RCN EN VIVO hoy 19 de agosto de 2025: 🔴 ordenan libertad del expresidente Álvaro Uribe 🔴

Otras Noticias

Millonarios

David González se juega su continuidad en Millonarios este miércoles: hora y TV

David González y Millonarios se juegan gran parte de su semestre este miércoles frente a Unión Magdalena.

Artistas

Esta fue la última aparición que hizo en redes sociales el reconocido cantante que fue asesinado en un hecho sicarial

El cantante fue asesinado mientras que se encontraba en su camioneta, al interior de un parqueadero. ¿Cuál fue uno de sus últimos mensajes?

Ciberseguridad

El peligroso mensaje que está llegando para estafarlo luego de hacer una transferencia bancaria

La casa de los famosos

Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se hizo cirugía en el rostro: su cambio fue notable

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal