Subintendente de la Policía Jefferson Ortiz fue asesinado en Norte de Santander

Un francotirador atacó este martes 19 de agosto al Subintendente de la Policía Jefferson Andrés Ortiz Ocampo en el casco urbano de El Tarra, Norte de Santander, mientras el uniformado realizaba patrullaje en la zona.

El uniformado fue baleado sobre las 10:30 de la mañana a pocos metros de la alcaldía municipal. Según la información oficial, el disparo impactó directamente al policía y fue trasladado a un centro asistencial. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció por la gravedad de su herida.

Ataque del policía en Norte de Santander habría sido por parte del ELN

El subintendente asesinado era oriundo de Cali, Valle del Cauca, tenía 32 años y era padre de dos hijos. El uniformado residía en Mocoa, Putumayo, obtuvo 61 felicitaciones y una medalla de servicios distinguidos.

Según declaraciones recientes del coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, atribuyó este crimen a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) porque “no es otra la organización que hace presencia en este lugar”.

Ofrecen hasta 200 millones de recompensa por francotirador que asesinó a policía

El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de este lamentable hecho.

“Acciones demenciales como esta nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que solo siembran dolor en Colombia”, expresó en su cuenta de X el Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional.

Por su parte, el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez también condenó el atentado que arrebató la vida del uniformado. “Nuestra inteligencia, investigación criminal y Fuerza Pública están desplegadas para capturar a los responsables. No habrá refugio para asesinos ni tregua contra el multicrimen. Por nuestros héroes y por la patria, seguiremos firmes hasta liberarla de quienes siembran dolor”, afirmó Sánchez.