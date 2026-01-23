Menor de un año habría mordido un cable y murió tras recibir descarga eléctrica

Un profundo dolor sienten los ciudadanos del municipio de Manatí, en el departamento del Atlántico, luego de la muerte de un menor de apenas un año y cuatro meses de edad tras un lamentable accidente que se registró al interior de su vivienda.

Menor murió luego de morder un cable en Manatí, Atlántico

De acuerdo con información entregada por la Policía del Atlántico y compartida por el diario El Heraldo, el hecho se registró sobre las 10 de la mañana de este jueves 22 de enero, en una residencia ubicada en el barrio Buenos Aires.

Según el relato de un familiar, el pequeño, identificado como Aarón Mercado Orozco, habría tenido contacto directo con una línea eléctrica, presuntamente al morder un cable, lo que le ocasionó una fuerte descarga.

Al percatarse de la situación, sus familiares actuaron de inmediato y lo trasladaron de urgencia hasta el Hospital de Manatí.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el menor ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

Un médico de turno confirmó su fallecimiento y estableció como causa de muerte una muerte súbita.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía Nacional, en articulación con las autoridades competentes, iniciaron las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el suceso.

Investigan caso de menor que falleció tras presuntamente morder un cable

El caso ha generado conmoción entre los habitantes del municipio y ha reavivado el llamado de las autoridades a extremar las medidas de seguridad en los hogares, especialmente en aquellos donde residen niños pequeños, para prevenir accidentes domésticos que puedan terminar en tragedias.