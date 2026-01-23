CANAL RCN
Internacional Video

Adolescente colombiano viaja a Madrid para tratamiento contra cáncer de garganta y pide apoyo solidario

Aunque David y su padre Mario han conseguido parte de los recursos necesarios, aún les falta una suma considerable tanto para la protonterapia como para cubrir los gastos de manutención.

Noticias RCN

enero 23 de 2026
12:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un adolescente colombiano de 15 años que padece cáncer de garganta viajó a Madrid junto a su padre para someterse a un tratamiento especializado que no está disponible en Colombia.

Hipótesis de fractura en carril: posible causa del accidente ferroviario en España que dejó 45 muertos
RELACIONADO

Hipótesis de fractura en carril: posible causa del accidente ferroviario en España que dejó 45 muertos

David Sánchez, músico procedente de Ibagué, requiere apoyo económico urgente para completar el financiamiento de su terapia.

Protonterapia: la única alternativa

David enfrenta desde hace casi un año un agresivo cáncer en la garganta que no encontró tratamiento adecuado en su país. "Los doctores me dicen que la protonterapia sí me puede sanar", expresó el joven, quien mantiene la esperanza de recuperarse. La Clínica Universitaria de Navarra en Madrid ofrece la única alternativa terapéutica viable para su caso.

Tren chocó con una grúa en Murcia, España, y dejó varios heridos leves
RELACIONADO

Tren chocó con una grúa en Murcia, España, y dejó varios heridos leves

El costo total del tratamiento asciende a 64.620 euros, equivalentes a aproximadamente 300 millones de pesos colombianos. Aunque David y su padre Mario han conseguido parte de los recursos necesarios, aún les falta una suma considerable tanto para la protonterapia como para cubrir los gastos de manutención y estadía durante varias semanas en la capital española.

"La única esperanza, porque en Colombia todos los tratamientos no pudieron traerle sanidad", explicó Mario, padre del adolescente, quien destacó las dificultades económicas que han enfrentado. A pesar de estos obstáculos, ambos tomaron la decisión de viajar la semana pasada a España con fe en la recuperación.

¿Qué está pasando con los trenes en España?: dos accidentes mortales ocurrieron en 48 horas
RELACIONADO

¿Qué está pasando con los trenes en España?: dos accidentes mortales ocurrieron en 48 horas

Llamado a la solidaridad

La familia hace un llamado a la solidaridad tanto en Colombia como en el exterior. Mario puede ser contactado a través del número telefónico 315-766-8904 para quienes deseen aportar o conocer las modalidades de ayuda disponibles. El padre atiende personalmente las llamadas para explicar cómo pueden contribuir a la causa de su hijo.

David, quien toca el violín, mantiene como único sueño el poder vivir. "Con fe y esperanza de que el señor esté conmigo y que no me haga estar solo", manifestó el joven. Su objetivo tras superar la enfermedad es recuperar su salud y continuar con su pasión musical: "Tener salud, que es lo más necesario".

La situación genera angustia adicional a la familia, que no conoce Madrid y es su primera vez en España. No tienen dominio de los lugares, distancias ni costos en la ciudad, lo que añade complejidad a su estadía prolongada para el tratamiento médico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

El lujoso regalo a Trump que le abrió las puertas a Delcy Rodríguez para negociar en secreto

Nicolás Maduro

Relato de Carlos Lehder sobre la cárcel donde está Maduro en Nueva York: "es un planeta oscuro"

España

Hipótesis de fractura en carril: posible causa del accidente ferroviario en España que dejó 45 muertos

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Reconocida artista reveló la desgarradora solicitud que la esposa de Yeison Jiménez le realizó en las exequias

La artista abrió su corazón después de que le preguntaron sobre su ausencia en el homenaje público.

Policía Nacional

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla

El operativo permitió la captura de dos personas, quienes fueron detenidos por los delitos de enajenación ilegal de medicamentos y corrupción de alimentos.

Cancillería

Rosa Villavicencio y Marco Rubio sostienen diálogo previo a reunión entre Petro y Trump

Fútbol internacional

Álvaro Montero, la gran figura en Vélez: vea las atajadas del colombiano frente a Instituto

Dólar

Precio del dólar hoy en Colombia: tocó mínimos históricos este 23 de enero de 2026 y así se cotizó