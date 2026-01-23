Adolescente colombiano viaja a Madrid para tratamiento contra cáncer de garganta y pide apoyo solidario

Un adolescente colombiano de 15 años que padece cáncer de garganta viajó a Madrid junto a su padre para someterse a un tratamiento especializado que no está disponible en Colombia.

David Sánchez, músico procedente de Ibagué, requiere apoyo económico urgente para completar el financiamiento de su terapia.

Protonterapia: la única alternativa

David enfrenta desde hace casi un año un agresivo cáncer en la garganta que no encontró tratamiento adecuado en su país. "Los doctores me dicen que la protonterapia sí me puede sanar", expresó el joven, quien mantiene la esperanza de recuperarse. La Clínica Universitaria de Navarra en Madrid ofrece la única alternativa terapéutica viable para su caso.

El costo total del tratamiento asciende a 64.620 euros, equivalentes a aproximadamente 300 millones de pesos colombianos. Aunque David y su padre Mario han conseguido parte de los recursos necesarios, aún les falta una suma considerable tanto para la protonterapia como para cubrir los gastos de manutención y estadía durante varias semanas en la capital española.

"La única esperanza, porque en Colombia todos los tratamientos no pudieron traerle sanidad", explicó Mario, padre del adolescente, quien destacó las dificultades económicas que han enfrentado. A pesar de estos obstáculos, ambos tomaron la decisión de viajar la semana pasada a España con fe en la recuperación.

Llamado a la solidaridad

La familia hace un llamado a la solidaridad tanto en Colombia como en el exterior. Mario puede ser contactado a través del número telefónico 315-766-8904 para quienes deseen aportar o conocer las modalidades de ayuda disponibles. El padre atiende personalmente las llamadas para explicar cómo pueden contribuir a la causa de su hijo.

David, quien toca el violín, mantiene como único sueño el poder vivir. "Con fe y esperanza de que el señor esté conmigo y que no me haga estar solo", manifestó el joven. Su objetivo tras superar la enfermedad es recuperar su salud y continuar con su pasión musical: "Tener salud, que es lo más necesario".

La situación genera angustia adicional a la familia, que no conoce Madrid y es su primera vez en España. No tienen dominio de los lugares, distancias ni costos en la ciudad, lo que añade complejidad a su estadía prolongada para el tratamiento médico.