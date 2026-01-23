CANAL RCN
Colombia

A la cárcel sujeto que ingresó a una vivienda y abusó de una menor con discapacidad en Usme

Según la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, el procesado habría ingresado de manera violenta a la residencia de la víctima tras romper uno de las ventanas.

Cárcel
Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 23 de 2026
11:16 a. m.
Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un sujeto identificado como Franklyn Ruiz Camacho, presunto responsable de un grave ataque contra una adolescente de 15 años en el sur de Bogotá.

A la cárcel sujeto que abusó a menor con discapacidad en Usme

Los hechos, que han generado indignación en la localidad de Usme, ocurrieron el pasado 17 de enero.

Según la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, el procesado habría ingresado de manera violenta a la residencia de la víctima tras romper uno de los ventanales.

Aprovechando la condición de discapacidad cognitiva de la menor, procedió a trasladarla por la fuerza hacia su propio domicilio.

“El material probatorio recopilado da cuenta de que el hombre habría irrumpido en el apartamento donde se encontraba la víctima rompiendo el vidrio de una ventana. Posteriormente, se llevó a la menor de edad hasta su vivienda y allí la sometió a vejámenes sexuales, causándole diferentes lesiones en su cuerpo”, indicó la Fiscalía.

Durante el tiempo que permaneció retenida, que fue aproximadamente de cuatro horas, la víctima fue sometida a múltiples agresiones físicas y sexuales.

Además, el agresor habría utilizado amenazas para intentar silenciar a la joven y evitar que relatara lo sucedido a las autoridades.

La captura de este hombre se dio en flagrancia gracias a la rápida denuncia de los vecinos, quienes alertaron a las patrullas de la Policía Nacional sobre la situación.

Tras la detención, una fiscal de la URI de Ciudad Bolívar presentó al capturado ante los estrados judiciales, imputándole los delitos de secuestro simple y acceso carnal violento agravado.

Capturado por abuso a menor no aceptó los cargos: ahora irá a la cárcel

A pesar de las pruebas presentadas por el ente acusador, Ruiz Camacho no aceptó los cargos imputados.

Sin embargo, debido a la gravedad de los hechos, el juez ordenó su traslado inmediato a una cárcel mientras avanza el proceso penal.

