Álvaro Montero, la gran figura en Vélez: vea las atajadas del colombiano frente a Instituto

Álvaro Montero brilla en Vélez: fue titular, figura y detuvo lo que quiso en el partido ante Instituto.

Álvaro Montero
Foto: captura pantalla @PasionFortinera

Noticias RCN

enero 23 de 2026
08:58 a. m.
El fútbol argentino fue testigo de un arranque de 2026 arrollador para uno de los porteros más destacados del continente. Álvaro Montero, exfutbolista fundamental de Millonarios, tomó las riendas de la portería de Vélez Sarsfields con una autoridad indiscutible.

La presencia de Álvaro Montero en el arco de Vélez resultó determinante en el reciente triunfo por la mínima diferencia frente a Instituto, consolidando al guardameta como la figura del encuentro y enviando un mensaje contundente al cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Álvaro Montero inició el 2026 como titular en Vélez

La exhibición del colombiano comenzó tras un tiro de esquina, donde reaccionó de forma prodigiosa ante un potente cabezazo que ya se cantaba como gol.

 

En otra jugada, el portero frustró a la ofensiva contraria. El equipo rival intentó vulnerar la red con remates de media y larga distancia, pero en ambas ocasiones el portero respondió con seguridad y colocación.

Antes de finalizar la primera etapa, el guardameta selló su arco con una doble atajada fenomenal que mandó el juego al descanso en tablas.

En el complemento, Montero volvió a aparecer ante un nuevo intento de Galván y, posteriormente, detuvo un disparo a quemarropa de Alarcón. Gracias a esta solidez defensiva, el equipo de Liniers pudo resistir el vendaval hasta el minuto 91, momento en el que Andrada anotó el gol de la victoria para sellar el 0-1 definitivo.

Álvaro Montero se gana de a poco la titular en Vélez

Con esta actuación, el nivel de Álvaro Montero en el arco de Vélez arroja estadísticas favorables: en sus tres primeros compromisos oficiales bajo los tres palos de la escuadra argentina, solo ha permitido una anotación y su equipo no ha perdido.

Este rendimiento no solo beneficia las aspiraciones de su club en el torneo local, sino que lo posiciona como candidato para custodiar el arco nacional en la cita mundialista.

La seguridad que transmite Álvaro Montero en el arco de Vélez lo ratifica como un portero de élite, capaz de sostener resultados en escenarios adversos y liderar desde la zona defensiva, convirtiéndose en el gran estandarte del talento colombiano con "El Fortín"

