“Me ha dolido lo que ha pasado”: Alejandro Estrada le aclara a Yuli Ruiz que no quiere una relación

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran finalizando la segunda semana de juego por lo que varios han manifestado sentir grandes expectativas sobre los próximos movimientos en competencia.

Sin embargo, las rencillas no han tardado en aparecer ya que varios de estos han protagonizado fuertes cruces de palabras que, sin duda alguna, han alterado la convivencia del lugar.

El espacio para los rumores y amores también ha sido protagonistas ya que Alejandro Estrada ha sido blanco de especulaciones, por parte de sus compañeros, al tener importantes encuentros con algunas de las concursantes.

Alejandro Estrada sobre su situación sentimental

Tras el más reciente encuentro entre Estrada y Alexa Torres, en donde el actor rompió en llanto al manifestar su preocupación por su conducta en el juego, el hombre tomó una importante decisión para ponerle fin a las especulaciones que han crecido entre sus demás compañeros.

Por esto, decidió acercarse a su compañera Yuli Ruiz, quien, desde un primer momento en el juego, manifestó su interés por tener un acercamiento al hombre. Sin embargo, Estrada decidió explicar que no posee intenciones de sostener una relación con ella ya que, según su relato, no quiere poseer fama a partir de las relaciones sentimentales que ha tenido.

También, explicó que su vida sentimental ha sido complicada, pues, aunque no mencionó el tema, habría hecho referencia a la contundente polémica que protagonizó al ingresar a la primera temporada del programa para enfrentar a su exesposa Nataly Umaña.

“No quiero generar falsas expectativas ni dañar a nadie… a ti misma aquí adentro. Todo comenzó como un juego de Manuela. Yo estoy cayendo en un juego y no es lo que yo vengo a hacer. Me conflictúa generar una falsa expectativa… me parece muy guapa, pero de ahí a un interés… es un juego que nos puede afectar”, explicó.

Respuesta de Yuli Ruiz

Por su parte, la mujer manifestó que considera dicho vínculo como un “juego”. Sin embargo, desmintió querer sostener una relación en el reality ya que no está dentro de sus objetivos en la competencia.

“Todo puede suceder en un futuro… ahorita no está pasando nada. La única persona que me parece interesante eres tú, pero no estoy preparada para meterme contigo”, finalizó Ruiz.