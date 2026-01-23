Nuevas reglas financieras: así podría mejorar el acceso al crédito en Colombia

Colombia empezó una nueva etapa en su sistema financiero con un cambio que puede impactar directamente a millones de personas: desde este 2026, los bancos y entidades financieras están obligados a compartir información financiera de los usuarios solo si estos lo autorizan. El objetivo es facilitar el acceso al crédito, especialmente para quienes hoy no logran préstamos formales.

Aunque casi todos los adultos en el país tienen al menos una cuenta bancaria, la realidad es que pocos acceden a créditos. Las cifras muestran que solo el 35,5% de la población tiene un préstamo formal activo, lo que deja por fuera a trabajadores informales, pequeños comerciantes y emprendedores.

Con esta nueva norma, el sistema financiero podrá analizar mejor la realidad económica de cada persona. Ya no se mirará solo si alguien tiene o no una tarjeta de crédito, sino también otros movimientos como ingresos, ahorros o pagos frecuentes, siempre con autorización del usuario.

¿Cómo se beneficia las personas?

El principal cambio es que pedir un crédito podría ser más fácil y rápido. Al tener más información disponible, las entidades financieras podrán tomar decisiones en menos tiempo y ofrecer productos más acordes a cada persona. Esto ayudaría a que más colombianos accedan a préstamos y, en algunos casos, con mejores condiciones.

Además, la norma deja claro que los datos siguen siendo del usuario, no de los bancos. Nadie puede usar esa información sin permiso, ni cobrar por compartirla, y las entidades deben garantizar seguridad para evitar fraudes.

De acuerdo con un análisis publicado por Ozone API, entre 5 y 7 millones de colombianos podrían beneficiarse de este modelo en los primeros años, impulsados por la amplia penetración de la banca digital en el país.

¿Qué viene ahora y por qué es importante?

El cambio no será inmediato ni desordenado. La Superintendencia Financiera definirá un calendario para que las entidades se adapten poco a poco. También se crearán reglas comunes para proteger la información y evitar abusos.

“Este modelo abre una nueva etapa de competencia e innovación, pero también eleva la vara operativa”, afirmó Santiago Etchegoyen, cofundador y CTO de uFlow.

“El reto para las entidades no es solo cumplir la norma, sino integrar datos, procesos y experiencia de usuario de forma segura y escalable. Sin onboarding digital y automatización, el valor no se materializa”, resaltó.

Este avance ocurre al mismo tiempo que el país fortalece los pagos digitales inmediatos, lo que podría modernizar aún más el sistema financiero.

La expectativa es que, en los próximos años, millones de colombianos tengan más oportunidades de acceder a crédito, lo que impactaría positivamente en la economía y en la vida diaria de las personas.