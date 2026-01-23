CANAL RCN
Economía

Nuevas reglas financieras: así podría mejorar el acceso al crédito en Colombia

Así ayudaría el nuevo modelo financiero a quienes hoy no acceden a préstamos.

Así podría mejorar el acceso al crédito en Colombia con las nuevas reglas financieras
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 23 de 2026
12:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia empezó una nueva etapa en su sistema financiero con un cambio que puede impactar directamente a millones de personas: desde este 2026, los bancos y entidades financieras están obligados a compartir información financiera de los usuarios solo si estos lo autorizan. El objetivo es facilitar el acceso al crédito, especialmente para quienes hoy no logran préstamos formales.

Así puede solicitar un crédito rápido con Nequi en 2026: requisitos y pasos
RELACIONADO

Así puede solicitar un crédito rápido con Nequi en 2026: requisitos y pasos

Aunque casi todos los adultos en el país tienen al menos una cuenta bancaria, la realidad es que pocos acceden a créditos. Las cifras muestran que solo el 35,5% de la población tiene un préstamo formal activo, lo que deja por fuera a trabajadores informales, pequeños comerciantes y emprendedores.

Con esta nueva norma, el sistema financiero podrá analizar mejor la realidad económica de cada persona. Ya no se mirará solo si alguien tiene o no una tarjeta de crédito, sino también otros movimientos como ingresos, ahorros o pagos frecuentes, siempre con autorización del usuario.

¿Cómo se beneficia las personas?

El principal cambio es que pedir un crédito podría ser más fácil y rápido. Al tener más información disponible, las entidades financieras podrán tomar decisiones en menos tiempo y ofrecer productos más acordes a cada persona. Esto ayudaría a que más colombianos accedan a préstamos y, en algunos casos, con mejores condiciones.

Además, la norma deja claro que los datos siguen siendo del usuario, no de los bancos. Nadie puede usar esa información sin permiso, ni cobrar por compartirla, y las entidades deben garantizar seguridad para evitar fraudes.

Crédito transformador: cuando la innovación se convierte en oportunidad
RELACIONADO

Crédito transformador: cuando la innovación se convierte en oportunidad

De acuerdo con un análisis publicado por Ozone API, entre 5 y 7 millones de colombianos podrían beneficiarse de este modelo en los primeros años, impulsados por la amplia penetración de la banca digital en el país.

¿Qué viene ahora y por qué es importante?

El cambio no será inmediato ni desordenado. La Superintendencia Financiera definirá un calendario para que las entidades se adapten poco a poco. También se crearán reglas comunes para proteger la información y evitar abusos.

“Este modelo abre una nueva etapa de competencia e innovación, pero también eleva la vara operativa”, afirmó Santiago Etchegoyen, cofundador y CTO de uFlow.

“El reto para las entidades no es solo cumplir la norma, sino integrar datos, procesos y experiencia de usuario de forma segura y escalable. Sin onboarding digital y automatización, el valor no se materializa”, resaltó.

¿Busca acceder a un crédito? Más de 13.000 colombianos ya se capacitaron gratis con el FNG
RELACIONADO

¿Busca acceder a un crédito? Más de 13.000 colombianos ya se capacitaron gratis con el FNG

Este avance ocurre al mismo tiempo que el país fortalece los pagos digitales inmediatos, lo que podría modernizar aún más el sistema financiero.

La expectativa es que, en los próximos años, millones de colombianos tengan más oportunidades de acceder a crédito, lo que impactaría positivamente en la economía y en la vida diaria de las personas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Precio del dólar hoy en Colombia: tocó mínimos históricos este 23 de enero de 2026 y así se cotizó

Trabajo

Código QR para denunciar empresas que incumplen el salario mínimo en 2026

Resultados lotería

Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 22 de enero de 2026

Otras Noticias

Animales

Indignante: mujer es captada en cámaras golpeando a varios gatos bajo su presunto cuidado

La denuncia, hecha por el médico veterinario Camilo López, ya ha desatado gran rechazo por los hechos registrados en video.

España

Adolescente colombiano viaja a Madrid para tratamiento contra cáncer de garganta y pide apoyo solidario

Aunque David y su padre Mario han conseguido parte de los recursos necesarios, aún les falta una suma considerable tanto para la protonterapia como para cubrir los gastos de manutención.

Yeison Jiménez

Reconocida artista reveló la desgarradora solicitud que la esposa de Yeison Jiménez le realizó en las exequias

Policía Nacional

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla

Fútbol internacional

Álvaro Montero, la gran figura en Vélez: vea las atajadas del colombiano frente a Instituto