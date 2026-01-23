CANAL RCN
Colombia

Rosa Villavicencio y Marco Rubio sostienen diálogo previo a reunión entre Petro y Trump

La conversación fue calificada por ambas partes como “muy positiva”, lo que refuerza el ambiente de entendimiento previo a la reunión en Washington D.C.

enero 23 de 2026
11:23 a. m.
La Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, sostuvo una llamada de trabajo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en preparación para el encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, programado para el próximo 3 de febrero en Washington D.C.

RELACIONADO

Durante la conversación, ambos funcionarios reafirmaron el deseo de sus respectivos mandatarios de que la reunión sea exitosa, y se confirmó que el presidente Petro recibirá todas las garantías propias de una visita oficial de un jefe de Estado.

Cooperación histórica y temas clave en la agenda

Según informó la Cancillería colombiana a través de su cuenta oficial en X, la llamada permitió revisar los principales puntos de la agenda bilateral, destacando la larga e histórica trayectoria de cooperación entre Colombia y Estados Unidos.

Entre los temas que se abordarán en el encuentro presidencial figuran la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en zonas de frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica.

RELACIONADO

Una conversación "muy positiva"

La conversación fue calificada por ambas partes como “muy positiva”, lo que refuerza el ambiente de entendimiento previo a la reunión entre los jefes de Estado.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Colombia también emitió un comunicado en el que respaldó el desarrollo de la llamada y reiteró el compromiso de Washington con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

RELACIONADO

