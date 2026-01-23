CANAL RCN
Colombia

Indignante: mujer es captada en cámaras golpeando a varios gatos bajo su presunto cuidado

La denuncia, hecha por el médico veterinario Camilo López, ya ha desatado gran rechazo por los hechos registrados en video.

Foto: Captura pantalla IG @camiloveterinario
Foto: Captura pantalla IG @camiloveterinario

Noticias RCN

enero 23 de 2026
12:25 p. m.
Cada día son más relevantes las redes sociales entre la sociedad actual, pues estas plataformas han funcionado para que miles de casos de maltrato animal sean difundidos y, posteriormente, atendidos por las autoridades competentes.

En una nueva oportunidad, un indignante video se ha tomado las redes sociales en donde se observa a una presunta niñera de mascotas, mientras propina golpes a varios de los gatos que tiene bajo su cuidado.

¿Qué se observa en las imágenes?

La denuncia compartida en redes por el veterinario Camilo López, desde su cuenta oficial de Instagram, dejan ver las imágenes recopiladas por las cámaras de seguridad de la vivienda en donde una mujer, quien sería una niñera, golpea y obliga a alimentar a varios felinos que habría tenido bajo su cuidado.

Según López, los cuidadores de dichas mascotas le enviaron el material probatorio en búsqueda de ayuda para visibilizar los indignantes hechos que la mujer protagonizó. Así mismo, en las imágenes se observa a la presunta niñera, mientras golpea a varios felinos, quienes huyen en reiteradas ocasiones del gimnasio en el que se encuentran.

Las reacciones en redes no han tardado ya que distintos proteccionistas de mascotas han hecho llamados para tener precaución a la hora de contratar servicios de niñeros en casa.

Por su parte, la senadora animalista Andrea Padilla manifestó su interés por realizar la denuncia formal en contra de la mujer, quien tendría que asumir algunas multas estipuladas por el delito de maltrato animal.

¿Cuáles son las multas contra el maltrato animal?

Según la ley 2455 del 2025, quienes causen lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal incurrirán en pena de prisión de 20 a 42 meses inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales.

Así mismo, las multas estipuladas para estos casos son de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto corresponde a un cobro de hasta $52.000.000.

