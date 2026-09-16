Creador de contenido de Colombia fue encontrado sin vida: tenía signos de violencia

En el Magdalena hay una profunda conmoción porque un joven creador de contenido fue encontrado sin signos vitales el pasado domingo 13 de septiembre de 2026.

Marcos Medina, que tenía 23 años, era conocido en las redes sociales como 'Producciones Marquitos' y se destacaba por publicar contenido humorístico, había sido reportado como desaparecido durante el 12 de septiembre.

El creador de contenido tenía la intención de llegar a Santa Marta en su moto, pero, tras perder comunicación con él, sus familiares alertaron a las autoridades.

¿Qué se sabe de la muerte de Marcos Medina, el creador de contenido de Magdalena?

En la tarde del 12 de septiembre, Marcos Medina se subió en su motocicleta Pulsar y partió desde Pueblo de Los Andes, en el corregimiento de Nueva Granada, hasta Santa Marta.

Sin embargo, pasaron las horas y los familiares y amigos del creador de contenido no recibieron el aviso de que ya hubiera llegado a la ciudad ubicada en el mar Caribe.

En medio de esa coyuntura, las autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva y encontraron su cuerpo en el sector de La Gran Vía, Magdalena.

La Policía informó que Marcos Medina presentaba múltiples signos de violencia y que su moto no estaba en el lugar del hallazgo.

Por lo tanto, una de las primeras líneas de investigación está vinculada con un presunto asesinato en medio de un intento de robo, pero las autoridades correspondientes continúan recopilando las pruebas suficientes para esclarecer lo sucedido.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Marcos Medina, el creador de contenido de Magdalena

Después de que se confirmó la muerte de Marcos Medina, sus seguidores expresaron algunos mensajes de luto en las redes sociales.

"Me duele el corazón, era muy joven", "que se haga justicia", "qué triste", "no se puede creer tanta maldad", "que descanse en paz" y "qué desespero esta situación de inseguridad", han sido las reacciones.