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El 'Tino' Asprilla le bajó el precio a la llegada de James Rodríguez a Nacional

El histórico exdelantero, declarado hincha de Atlético Nacional, le manifestó a James Rodríguez que no está convencido con su contratación.

James Rodríguez Tino Asprilla
FOTO: Redes sociales

Ángel Ballén

septiembre 16 de 2026
04:21 p. m.
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Atlético Nacional sumó una pieza de lujo para el proyecto del técnico Lucas González. El equipo incorporó a nada más y nada menos que a James Rodríguez, considerado por muchos como el mejor jugador colombiano de la historia, quien regresó al FPC tras pasar dos décadas en el exterior.

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James llega después de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia y debutará tras anunciar que se retira de la Selección. Estará concentrado de lleno en el club y se espera que marque diferencias con la camiseta del verde. Sin embargo, su contratación no convenció a toda la hinchada.

Faustino Asprilla habló sobre la llegada de James a Nacional

Faustino Asprilla, exjugador colombiano quien supo brillar con la camiseta de Atlético Nacional, club del cual es declarado hincha, habló sobre el fichaje estelar del equipo, pero lejos de sorprenderse, fue el primero en exigirle.

En ESPN Colombia, en su controversial rol como panelista deportivo, mencionó que pondrá a prueba el nivel de James en el partido donde Nacional se enfrentará a Millonarios en la fecha 12 de la Liga BetPlay.

Dentro de tres partidos me doy cuenta. Cuando se enfrente a Millonarios y le clave cinco en el Atanasio, ese día diré ahí sí convence. 1-0 sería muy poquito.

Cabe recordar que Asprilla ha sido muy crítico con jugadores de Nacional en el pasado, especialmente con el delantero Alfredo Morelos, quien, según su argumento, solo le marca a "equipos chicos" y nunca aparece contra Millonarios.

Por otro lado, es importante señalar que James Rodríguez y Faustino Asprilla han tenido encontronazos en el pasado por declaraciones de ambos. La más reciente había sido del exdelantero cuestionando al '10' por ubicarse como el mejor jugador en la historia de la Selección Colombia.

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