Amplían fecha para recibir 230.000 pesos de este subsidio clave en el país

Departamento para la Prosperidad Social (DPS) tomó la decisión de extender la fecha límite para que miles de adultos mayores puedan retirar el subsidio correspondiente al séptimo ciclo de pagos.

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció oficialmente la ampliación del plazo para que los beneficiarios del programa Colombia Mayor puedan reclamar las transferencias monetarias del séptimo ciclo.

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La medida busca garantizar que ninguna de las personas inscritas que cumplan con los requisitos pierda el incentivo económico destinado a proteger a la población de la tercera edad en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con la información entregada por la entidad gubernamental, aunque un porcentaje mayoritario de la población ya realizó el retiro de los recursos, un grupo significativo de ciudadanos todavía tiene pendiente el cobro.

¿Cuántos beneficiarios están habilitados en esta prórroga?

La extensión del plazo beneficia directamente a 241.830 adultos mayores en todo el territorio nacional que aún no se habían acercado a retirar el dinero correspondiente a este ciclo de pagos. Con esta decisión, Prosperidad Social busca cerrar la brecha de entrega y asegurar que los recursos asignados lleguen a la población objetivo antes del cierre definitivo de la chequera o ciclo actual.

¿Hasta cuándo hay plazo para cobrar Colombia Mayor?

La nueva fecha límite establecida por Prosperidad Social va hasta el próximo 20 de septiembre.

Hasta ese día, los beneficiarios que tengan pagos pendientes podrán acercarse a los puntos autorizados para recibir el dinero de forma presencial. La entidad hizo un llamado enfático a los familiares y cuidadores para que acompañen a los adultos mayores a realizar el retiro a tiempo y evitar inconvenientes de última hora.

Para facilitar el proceso de cobro, la operación logística se mantiene a través de la red de pagos aliada. Los participantes deben tener en cuenta las siguientes directrices: