"Se está jugando el todo por el todo": Mhoni Vidente sorprendió con predicción sobre un presidente

En los últimos días, Mhoni Vidente volvió a palpitar las elecciones que habrá el 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos.

De acuerdo con la famosa astróloga, ese día será clave para las aspiraciones de Donald Trump y, por lo tanto, el mandatario estaría diseñando sus estrategias desde ya.

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Esta fue la nueva predicción que Mhoni Vidente realizó sobre Donald Trump

En su análisis, Mhoni Vidente dijo que, a raíz de sus alianzas, Donald Trump volverá a resultar favorecido en las próximas elecciones.

"Sus elecciones siempre son en el mes de Dios, en el mes 11 y en el primer martes. Donald Trump se está jugando el todo por el todo y sabemos que él quiere volver a ganar completamente el Senado, la Cámara Alta y la Cámara Baja, además de varias gobernaturas", expresó Mhoni Vidente.

"Se juntará con un hombre muy millonario, como lo es Elon Musk, y se visualiza que va a arrasar en todos los sentidos y en todas las formas. No encuentro la visión de que pueda disminuir su fuerza y lo que tendrían que hacer Canadá, México y todos los países que están alrededor es saberle llevar el paso a Donald Trump y poder negociar", agregó la astróloga de origen cubano.

Esto haría próximamente Donald Trump, según Mhoni Vidente

En su análisis de las elecciones, Mhoni Vidente indicó que Donald Trump podría endurecer las reglas con los países que no lo apoyen.

"En el final de septiembre y en octubre, Donald Trump va a apretar completamente a los países que no están con él para que se puedan alinear y para que él pueda seguir en la tendencia de la victoria", sentenció Mhoni Vidente.

"Asimismo, veo que va a ganar el Premio Nobel de la Paz y que eso sería indiscutible", concluyó.