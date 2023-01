Denuncian agresión a menor de edad en mercado de Bucaramanga

A través de Instagram se conoció una nueva denuncia sobre la agresión de la que fue víctima una menor de edad en espacio público de Bucaramanga. Los hechos se presentaron en el mercado Las Pulgas de la ciudad y todo quedó grabado en cámaras de seguridad ubicadas en el lugar.

En el video, compartido en redes sociales, se logra ver el momento en el que una niña, vestida con un conjunto de color naranja, camina por un pasillo del sitio hasta encontrarse con un hombre.

Una vez logra llegar hasta el local donde está el sujeto con camiseta amarilla, la niña lo sorprende abrazándolo por la espalda y este la corresponde por un momento, pero luego la aleja de él.

Tiempo después, las imágenes muestran como la menor intenta seguir abrazando al hombre, pero él, en su intento de alejarla, la empuja hasta que ella cae al suelo.

Sin socorrerla ni ayudarla, el comerciante se regresa al local donde se encontraba inicialmente y la menor queda llorando en el piso.

La versión de la madre de la menor

Según la versión de la madre de la menor, todo se dio en medio de un caso de confusión. Esto, argumentado en que la niña tiene una condición que la hizo pensar que el hombre era un tío de ella.

La mujer, en una entrevista, aseguró que el hombre actuó de esa manera para evitar malentendidos y que no se creyera que pretendía algo con la menor.

“Él lo que dice es que lo hizo porque no quería que nadie malinterpretara las cosas. Yo le dije que no tenía derecho de haberla tirado así y que pudo haberle partido la cadera, un brazo, la columna”, indicó la mujer.

Además, reveló que la menor le explicó que pensó que el hombre era su tío porque en varias ocasiones le había regalado chocolates.

“Cuando ella llegó llorando yo le pregunté qué le había pasado y me dijo que su tío la había empujado. Yo le pregunté que cuál tío porque ella acá no tiene tíos y me dijo que el que le regala chocolates”, agregó la mujer.

