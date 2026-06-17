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Menor fue asesinado en Chocó cuando regresaba de hacer un mandado: homicida estaría bajo el efecto de sustancias

El atacante fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes en Quibdó.

Noticias RCN

junio 17 de 2026
07:49 a. m.
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En medio de la temporada de receso escolar, fue asesinado en Istmina, Chocó, un menor de 11 años cuando regresaba a su vivienda, luego de cumplir un mandado.

Según información preliminar, el niño fue atacado sin razón alguna por un hombre que, presuntamente, se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

De acuerdo con la Alcaldía, el “presunto agresor no es habitante del municipio de Istmina, no se encuentra registrado como persona en condición de calle y, a la fecha, no existe reporte oficial que indique que padezca alguna enfermedad mental o que haya sido atendido dentro de nuestro sistema de atención en salud mental”.

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El agresor fue capturado y puesto a disposición de las autoridades:

Tras el ataque, el agresor fue capturado, trasladado a Quibdó y puesto a disposición de las autoridades competentes, que investigan el hecho y las motivaciones del señalado homicida.

Además, se convocó y realizó de manera inmediata “un Consejo Extraordinario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el propósito de analizar la situación, coordinar acciones institucionales y garantizar el acompañamiento de las autoridades competentes”.

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Acciones de la Alcaldía frente al caso:

En respuesta al ataque y el temor que generó entre las familias con niños, la Alcaldía municipal de Istmina anunció que fueron activados todos los protocolos para la protección de los menores de edad.

En el mismo comunicado, voceros dijeron unirse “al dolor que hoy embarga a una familia y a toda la comunidad, elevando una voz de rechazo frente a cualquier forma de violencia y reafirmando su compromiso con la protección de la vida y la integridad de la niñez istmineña”.

Y, finalmente, se activó la ruta de atención psicosocial para atender a la familia del menor, invitando al resto de la comunidad a no especular sobre el hecho y compartir la información que puedan tener sobre el caso con las autoridades.

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