Presidente De la Espriella rechaza canje propuesto nuevamente por el ELN para liberar a secuestrados en Cúcuta

El presidente Abelardo de la Espriella rechazó tajantemente la propuesta emitida por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre la posibilidad de realizar un intercambio de prisioneros.

La postura del mandatario se dio a conocer en su cuenta de X luego de que la guerrilla confirmara que mantiene en su poder a cuatro personas secuestradas desde el pasado 17 de agosto en la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña.

Entre los secuestrados se encuentran el mayor Fredy Alexis Russi González, los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, y la ciudadana Angi Jácome.

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Ante la sugerencia del grupo armado de que la "posibilidad de recuperación de la libertad o canje siempre es una posibilidad que el ELN valora", la respuesta del jefe de Estado fue inmediata. De la Espriella enfatizó a través de su cuenta de X que «NO habrá canje» y advirtió que «la vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación».

Despliegue total de la Fuerza Pública

El presidente ratificó que la prioridad de las autoridades es el rescate de las víctimas y la captura de los responsables. El mandatario recordó que la instrucción dada a los mandos del Ejército y la Policía no ha cambiado desde el día en que se reportó la desaparición de los tres integrantes de la DIJÍN y la civil, por lo que las acciones operativas se reforzarán en los territorios donde delinque esa estructura.

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"Desde el 17 de agosto ordené desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos y llevar ante la justicia a los responsables. Esa orden sigue vigente y vamos a intensificar las operaciones", afirmó el De la Espriella.

Respuesta contundente del Estado

El mensaje incluyó una advertencia directa a la cúpula del ELN sobre el uso de la fuerza legítima. De la Espriella remarcó que "cada secuestro, cada ataque contra nuestros soldados y policías y cada acción terrorista tendrá una respuesta contundente del Estado", señalando que se empleará "toda la capacidad operacional legítima" contra sus estructuras y cabecillas.