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Presidente De la Espriella rechaza canje propuesto nuevamente por el ELN para liberar a secuestrados en Cúcuta

El presidente ratificó que la prioridad de las autoridades es el rescate de las víctimas y la captura de los responsables.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
02:02 p. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella rechazó tajantemente la propuesta emitida por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre la posibilidad de realizar un intercambio de prisioneros.

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La postura del mandatario se dio a conocer en su cuenta de X luego de que la guerrilla confirmara que mantiene en su poder a cuatro personas secuestradas desde el pasado 17 de agosto en la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña.

Entre los secuestrados se encuentran el mayor Fredy Alexis Russi González, los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, y la ciudadana Angi Jácome.

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Ante la sugerencia del grupo armado de que la "posibilidad de recuperación de la libertad o canje siempre es una posibilidad que el ELN valora", la respuesta del jefe de Estado fue inmediata. De la Espriella enfatizó a través de su cuenta de X que «NO habrá canje» y advirtió que «la vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación».

Despliegue total de la Fuerza Pública

El presidente ratificó que la prioridad de las autoridades es el rescate de las víctimas y la captura de los responsables. El mandatario recordó que la instrucción dada a los mandos del Ejército y la Policía no ha cambiado desde el día en que se reportó la desaparición de los tres integrantes de la DIJÍN y la civil, por lo que las acciones operativas se reforzarán en los territorios donde delinque esa estructura.

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"Desde el 17 de agosto ordené desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos y llevar ante la justicia a los responsables. Esa orden sigue vigente y vamos a intensificar las operaciones", afirmó el De la Espriella.

Respuesta contundente del Estado

El mensaje incluyó una advertencia directa a la cúpula del ELN sobre el uso de la fuerza legítima. De la Espriella remarcó que "cada secuestro, cada ataque contra nuestros soldados y policías y cada acción terrorista tendrá una respuesta contundente del Estado", señalando que se empleará "toda la capacidad operacional legítima" contra sus estructuras y cabecillas.

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