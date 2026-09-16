Mataron de un disparo a un tucán en Betulia, Santander, por haberse comido un banano

Un caso de maltrato contra la fauna silvestre generó tristeza e indignación en Betulia, Santander, luego de que un reconocido tucán muriera tras recibir un disparo mientras se alimentaba.

La denuncia fue difundida por la Plataforma por los Animales ALTO, que pidió a las autoridades investigar el caso y encontrar a los responsables.

El ave era conocida por habitantes, fotógrafos y turistas que llegaban a la zona para practicar aviturismo y observar la biodiversidad de la región.

¿Por qué fue asesinado el tucán?

Según la denuncia, el tucán fue atacado el pasado fin de semana cuando se encontraba alimentándose de un banano.

El animal se había convertido en uno de los ejemplares más reconocidos entre quienes visitaban el área de influencia de un proyecto comunitario enfocado en el aviturismo y la conservación de la biodiversidad.

Su presencia era habitual para personas interesadas en el avistamiento de aves, por lo que con el tiempo se convirtió en uno de los atractivos naturales de la Serranía de La Paz y la región de Topocoro.

La muerte del ave provocó rechazo entre quienes conocían su presencia en la zona y entre organizaciones dedicadas a la protección de los animales.

CAS anunció acciones para esclarecer el caso del asesinato a un tucán

Ante la gravedad de la denuncia, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) confirmó que recibió el reporte y anunció acciones para determinar las circunstancias en las que murió el tucán.

La autoridad ambiental trabajará en coordinación con la Policía Ambiental y otras entidades competentes para avanzar en la investigación.

Uno de los principales objetivos será establecer qué ocurrió y lograr identificar a la persona o personas responsables del disparo.

Senadora Esmeralda Hernández se pronunció por el asesinato del tucán

La senadora animalista Esmeralda Hernández también reaccionó al caso y manifestó su rechazo por la muerte del tucán.

Qué dolor ver este tipo de noticias. Asesinar animales silvestres es un delito en Colombia.

Además, pidió que las autoridades encuentren al responsable y que, de establecerse su responsabilidad, sea judicializado conforme a la ley.