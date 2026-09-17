Familias de las víctimas de siniestro aéreo en Risaralda siguen esperando sus cuerpos: la extracción dependía del clima

Las familias de Mehemet Canyaka, Perla Álvarez, Sandy García, María Victoria Guzmán y Julissa Figueredo, piloto e integrantes de una misión médica, que fallecieron en el siniestro aéreo de la avioneta Cessna T206, cuando cubría la ruta Condoto (Chocó) – Guaymaral (Bogotá), siguen a la espera de recibir sus cuerpos.

El accidente ocurrió el domingo, 13 de septiembre, cuando regresaban a la capital colombiana tras haber participado de una brigada de salud en el departamento del Chocó, fuertemente afectado por el sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado 10 de agosto.

La noticia de su muerte fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta en la red social X, y por la Patrulla Aérea Colombiana (PAC), entidad al frente de la misión.

La extracción de los cuerpos dependía de las condiciones meteorológicas:

Aunque un equipo de búsqueda y rescate logró llegar a los cuerpos de los cinco ocupantes de la avioneta, a primera hora del miércoles 16 de septiembre, su extracción dependía de las condiciones climáticas.

Según explicó el brigadier general Luis Miguel Díaz, comandante del comando aéreo número cinco, “los restos están en una zona de una geografía difícil. En esta parte del país, la cordillera occidental tiene un ángulo de incidencia muy alto”.

Investigación sobre el siniestro aéreo en Risaralda avanza:

El miércoles, las autoridades avanzaron en la investigación para esclarecer las causas del siniestro, que enluta a las brigadas de salud del país. Hasta entonces, Adriana Revelo, esposa del piloto Mehemet Canyaka, indicó en un comunicado de prensa que buscan privacidad como familia:

“Estamos profundamente afectados por lo sucedido. Nuestra prioridad es en este momento acompañarnos, proteger emocionalmente a nuestras hijas y transitar este duelo en la intimidad de nuestro hogar y de nuestra familia”.