CANAL RCN
Colombia Video

Familias de las víctimas de siniestro aéreo en Risaralda siguen esperando sus cuerpos: la extracción dependía del clima

Los cinco ocupantes de la avioneta Cessna T206 fueron encontrados sin vida el miércoles, 16 de septiembre, luego de tres días de búsqueda.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
03:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las familias de Mehemet Canyaka, Perla Álvarez, Sandy García, María Victoria Guzmán y Julissa Figueredo, piloto e integrantes de una misión médica, que fallecieron en el siniestro aéreo de la avioneta Cessna T206, cuando cubría la ruta Condoto (Chocó) – Guaymaral (Bogotá), siguen a la espera de recibir sus cuerpos.

El accidente ocurrió el domingo, 13 de septiembre, cuando regresaban a la capital colombiana tras haber participado de una brigada de salud en el departamento del Chocó, fuertemente afectado por el sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado 10 de agosto.

La noticia de su muerte fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta en la red social X, y por la Patrulla Aérea Colombiana (PAC), entidad al frente de la misión.

Hallan sin vida a todos los ocupantes del avión desaparecido en Chocó: eran una misión médica
RELACIONADO

Hallan sin vida a todos los ocupantes del avión desaparecido en Chocó: eran una misión médica

La extracción de los cuerpos dependía de las condiciones meteorológicas:

Aunque un equipo de búsqueda y rescate logró llegar a los cuerpos de los cinco ocupantes de la avioneta, a primera hora del miércoles 16 de septiembre, su extracción dependía de las condiciones climáticas.

Según explicó el brigadier general Luis Miguel Díaz, comandante del comando aéreo número cinco, “los restos están en una zona de una geografía difícil. En esta parte del país, la cordillera occidental tiene un ángulo de incidencia muy alto”.

¿Quién era la periodista que murió en helicóptero en Los Ángeles?
RELACIONADO

¿Quién era la periodista que murió en helicóptero en Los Ángeles?

Investigación sobre el siniestro aéreo en Risaralda avanza:

El miércoles, las autoridades avanzaron en la investigación para esclarecer las causas del siniestro, que enluta a las brigadas de salud del país. Hasta entonces, Adriana Revelo, esposa del piloto Mehemet Canyaka, indicó en un comunicado de prensa que buscan privacidad como familia:

“Estamos profundamente afectados por lo sucedido. Nuestra prioridad es en este momento acompañarnos, proteger emocionalmente a nuestras hijas y transitar este duelo en la intimidad de nuestro hogar y de nuestra familia”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Cámaras de seguridad captaron el asesinato a quemarropa de un hombre de 61 años en Cesar: esto se sabe

Norte de Santander

Presidente De la Espriella rechaza canje propuesto nuevamente por el ELN para liberar a secuestrados en Cúcuta

LGBTI

Asesinaron a Roxxy Astaiza, líder trans y activista LGBTIQ+, en una riña en Popayán

Otras Noticias

Alaska

Hubo fuerte sismo en Alaska hoy 17 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

El movimiento telúrico, de acuerdo con los expertos, superó la magnitud de 6.0.

Dólar

¿Imprevisto? Así cerró el precio del dólar en Colombia hoy 17 de septiembre de 2026

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 17 de septiembre de 2026.

Independiente Santa Fe

¿Saldará la deuda? Independiente Santa Fe publicó las cifras financieras del 2026

Información Institucional

El retumbar del Festival Cordillera: así se vivió la fiesta de la música latinoamericana en primera fila

EPS

Pacientes de Coosalud EPS volverán a ser atendidos en hospitales de Cartagena y Antioquia