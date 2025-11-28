Al menos 900 menores indígenas han sido reclutados en el norte del Cauca: advierte Indepaz

Los habitantes del departamento del Cauca son presa de un conflicto que no da tegua. A diario se registran nuevos hostigamientos, acciones armadas y casos de reclutamiento forzoso.

El martes de la semana pasada fueron secuestrados el cantante Miguel Ayala y su representante, Sebastián Pantoja. El miércoles, las estaciones de Jambaló, Cajibío y Suárez fueron atacadas y el jueves se reportó una toma guerrillera en el primer municipio, dejando un saldo de seis personas heridas.

El panorama fue similar durante esta semana. Hombres armados dispararon durante una hora contra la estación de Policía de Suárez y el teniente coronel Rafael Granados Ruedas fue asesinado por motorizados, cuando se trasladaba en su vehículo particular del cantón a Popayán.

Según explicó el coordinador del observatorio de derechos humanos de Indepaz, Leonardo González, en Noticias RCN, “el Cauca se ha convertido en escenario de guerra, de conflicto y acciones contra la población civil. En el departamento existen diversos corredores estratégicos y es un escenario que se presta para el reclutamiento forzado de menores de edad e imponer dictaduras locales armadas, que está en contra de las comunidades”.

Población indígena es la más afectada: 900 niños, niñas y adolescentes de diferentes etnias han sido reclutados

González advirtió que los más afectados por el aumento en los casos de reclutamiento y utilización de menores en la guerra, registrado desde el 2016, son los menores de comunidades indígenas en la zona norte del departamento del Cauca:

Según dijo, los grupos armados “llevan a los menores indígenas a combate en otras regiones. Entonces vemos a menores indígenas reclutados en el Cauca luchando en zonas como el Caquetá, Guaviare, Huila, Nariño. El reclutamiento, hoy, es una de las grandes tragedias de las comunidades indígenas. Son más de 900 menores reclutados”.

La asociación de cabildos indígenas del norte de Cauca se ha encargado de llevar la cuenta y denunciar otros delitos, como asesinatos en serie de sus líderes y conocedores ancestrales:

“Estos hechos, por supuesto, preocupan mucho a las comunidades. Son ataques sistemáticos contra un pueblo, el pueblo Nasa, no solamente por el reclutamiento, sino por el asesinato de sus líderes y lideresas, de sus sabedores ancestrales, de médicos ancestrales. Incluso la Fiscalía está tratando de valorarlo como un genocidio”, advirtió el coordinador del observatorio.