Hostigamientos, secuestros y vehículos incinerados con personas dentro: balance de la situación en Cauca este miércoles

Desde antes de que saliera el sol, los habitantes del municipio de Jambaló, en el departamento del Cauca, han tenido que correr por sus vidas.

La situación de orden público en la región, este miércoles 19 de noviembre, ha generado una nueva alerta entre sus habitantes y un llamado de urgencia al Gobierno Nacional.

Sobre las 5:30 de la mañana, hombres vestidos de camuflado, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, se presentaron a las afueras de la estación de Policía de Jambaló, ordenaron a los habitantes del sector abandonar sus viviendas y abrieron fuego contra la sede de la institución.

Como resultado, siete policías resultaron heridos, al igual que un oficial del Ejército, destruyeron ocho viviendas aledañas con explosivos y generaron afectaciones graves en por lo menos 14 edificaciones más.

Jambaló es solo el inicio: ataques, hostigamientos y secuestros se han registrado en otros municipios.

También en el departamento fueron secuestrados Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, y su representante.

Ocurrió la noche del martes, en Cajibío, cuando se dirigían al aeropuerto de Palmira. De acuerdo con las autoridades:

“Fueron interceptados por dos vehículos y varios sujetos armados, quienes se habrían dirigido hacia el norte del departamento. El conductor del vehículo habría sido dejado en el sitio de los hechos".

El miércoles, la violencia desmedida continuó. Pasado el mediodía se registró un ataque con explosivos contra la estación de Policía en Cajibío, en el que, incluso, intentaron derribar una torre de energía.

Se reportaron, además, hostigamientos en los municipios de Corinto, Silvia y Padilla. En Guachené un vehículo con dos personas dentro fue incinerado, en hechos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

Y la estación de Policía del municipio de Suárez también fue atacada con explosivos, generando la muerte de una mujer de nacionalidad ecuatoriana, de 38 años.

¿Por qué tantos episodios de violencia se registran en el departamento del Cauca?

Según dijo a Noticias RCN Leonardo González Perafán, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se necesita de mayor coordinación y presencia del Estado en el territorio, entendiendo que:

“Desde hace varios meses, incluso años, el departamento del Cauca encabeza las cifras de violencia y esta última escalada es protagonizada en la zona norte por el frente 57 y los frentes del Estado Mayor Central ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’, que se enfrentan entre sí por el control de los corredores estratégicos, en donde convergen economías ilegales, como cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, la extorsión”.