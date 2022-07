El contundente mensaje de Gustavo Petro al Clan del Golfo ante asesinatos de policías

El presidente electo, Gustavo Petro, envió un mensaje contundente a la organización criminal del Clan del Golfo, luego de la ola de violencia en el marco del plan pistola, que ha cobrado la vida de más de 30 policías a lo largo y ancho del territorio nacional.

“Suspendan la muerte, el camino es la vida. Matando a agentes de la Policía, que son jóvenes y no tienen responsabilidad en los problemas del país, no es el camino”, dijo.

Asimismo, el nuevo mandatario dejó claro que no hay contactos con esta banda criminal, que sí habría sometimiento, pero que incluya reparación a las víctimas y posibilidad de beneficio jurídico, siempre y cuando existan garantía de no repetición.

“No se trata de una negociación política, tiene que ver con negociaciones judiciales”, agregó Petro.

Negociaciones de paz con el ELN

Cabe resaltar que el presidente electo buscará retomar las negociaciones de paz con el ELN y el primer objetivo será un cese bilateral al fuego, siendo Cuba la sede de las conversaciones.

“El cese bilateral al fuego, quisiera se extendiera a otro tipo de organismos armados que pululan en el país. Es un buen comienzo”, precisó el mandatario.