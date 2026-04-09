Mesa de Paz Urbana suspendió diálogos con cabecillas involucrados en el escándalo de la cárcel de Itagüí

El escándalo por los hechos ocurridos en la cárcel de Itagüí sigue generando reacciones inmediatas.

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Hace minutos, la Mesa de Paz Urbana instalada en ese municipio, de la que participan voceros de estructuras criminales, emitió un comunicado en el que marca distancia frente a lo ocurrido y toma decisiones contundentes.

Mesa de Paz Urbana se pronunció tras confirmación de parranda en cárcel de Itagüí

En el pronunciamiento, la delegación del Gobierno Nacional fue clara en señalar que los hechos denunciados, relacionados con el ingreso de un artista al centro penitenciario y que ya fueron confirmados por el Inpec, no hacen parte de las garantías del Espacio de Conversación Socio Jurídico (ECSJ).

El ECSJ tiene como propósito la construcción de Paz Urbana: el desescalamiento de violencias, la territorialización de la Paz y el tránsito de los integrantes de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto - EAOCAI al Estado Social de Derecho.

Sin embargo, frente a lo ocurrido, el mensaje fue contundente:

Los hechos denunciados del día de ayer, 8 de abril de 2026, en la cárcel de Itagüí por el ingreso de un artista, y confirmados por el Instituto Nacional Penitenciario, no hacen parte de las garantías de funcionamiento del ECSJ.

Suspenden diálogos con cabecillas involucrados en la polémica fiesta dentro de la cárcel

Ante esta situación, la Mesa anunció la suspensión de la agenda de conversación con los voceros de las estructuras criminales que hacen parte del proceso, hasta que se esclarezca su responsabilidad en los hechos.

Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir del día de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los voceros de las estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad.

Asimismo, el Gobierno expresó su respaldo a las medidas adoptadas por el Inpec frente a este caso.