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Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas: 1.500.000 menores son parte

En 2026, Colombia registra 10.140.985 de víctimas. De ellas, según el comandante general de las Fuerzas Militares, 546.208 integran la Fuerza Pública.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik
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Noticias RCN

abril 09 de 2026
01:10 p. m.
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En 2026, Colombia conmemora la edición número 15 del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Una fecha en la que el país recuerda sus nombres, reconoce su dolor y evalúa los avances alcanzados en su política de no repetición.

El Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas coincide con el Bogotazo y el magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, que dio inicio al periodo de violencia en el que se encuentra inmersa Colombia.

En 2026, 10.140.985 personas son víctimas del conflicto, de acuerdo con el comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López. De ellas, 546.208 son integrantes de la Fuerza Pública.

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El mensaje del general López para las víctimas:

En este día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el comandante general de las Fuerzas Militares dijo rendir “un sentido homenaje a diez millones de colombianos que han sido víctimas de la violencia” y exaltó la memoria de las víctimas que han integrado la Fuerza Pública.

Recordó que “cada uno de ellos representa una historia de servicio, de sacrificio y de amor por la patria. Hombres y mujeres de tierra, mar, aire y río que, incluso en medio de la adversidad, eligieron proteger a Colombia”.

Además, envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas que viven la ausencia de sus seres queridos “con dignidad y con fortaleza”.

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95% de los menores víctimas del conflicto tienen acceso al sistema educativo:

En un intento por resarcir el daño que décadas de conflicto ha causado en 1.533.212 niños, niñas y adolescentes, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, informó que, de ellos, 1.459.905 tienen acceso al sistema educativo colombiano.

Se trata de un 95%, en el que el Estado colombiano ha trabajado desde 2012, cuando apenas alcanzaba el 59,76%. Un logro que, según la cartera de Educación:

Es “posible gracias a la implementación de rutas de acceso y permanencia en el sistema educativo, que incluyen estrategias como el transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar y las residencias escolares, así como el fortalecimiento de los sistemas de información mediante la articulación entre entidades del Estado”.

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