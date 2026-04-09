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Luis Díaz se llevó sorpresa en Europa por anuncio de la UEFA tras choques de Champions League

El colombiano viene de marcar en el duelo de ida ante Real Madrid.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
01:16 p. m.
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El pasado martes, el colombiano Luis Díaz volvió a ser el centro de atención en Europa. El extremo, que se ha convertido en la pieza angular del ataque del Bayern Múnich, firmó una buena actuación durante el duelo de ida de los cuartos de final frente al Real Madrid.

Locura total: así se vivió desde la tribuna el GOLAZO que Luis Díaz le hizo al Real Madrid en el Bernabéu
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Aunque el colombiano tuvo baches durante el duelo, transformó en un golazo tras una diagonal y una definición al segundo palo que dejó sin opciones a la defensa madrileña. Su anotación no solo silenció el Bernabéu, sino que fue vital para que el conjunto bávaro rescatara una ventaja estratégica de 2-1 de cara a la vuelta en el Allianz Arena.

Díaz se llevó sorpresa al no estar en el XI ideal de la semana

Sin embargo, el nivel superlativo de "Lucho" se vio empañado por una decisión que ha generado indignación entre aficionados

A pesar de haber sido calificado por diversos portales estadísticos como uno de los jugadores con mayor impacto en la jornada de ida de los cuartos de final, Luis Díaz fue el gran ausente en el Equipo de la Semana oficial de la UEFA Champions League.

La sorpresa es mayúscula si se tiene en cuenta que el colombiano no solo marcó, sino que lideró las estadísticas de regates completados y duelos ganados en uno de los escenarios más difíciles del mundo.

El ente rector del fútbol europeo optó por otros perfiles en la línea ofensiva, dejando fuera al colombiano que fue reemplazado por Jvicha Kvaratsjelia

Así quedó el once ideal:

Portero: Manuel Neuer - Bayern Múnich.

Defensas. Josip Stanišić - Bayern Múnich; Marquinhos - PSG; Robin Le Normand - Atléti y Maximiliano Araújo - Sporting CP.

Volantes: Joshua Kimmich - Bayern Múnich; João Neves - PSG;
Vitinha -PSG y Kai Havertz - Arsenal

Delantero: Lamine Yamal - Barcelona; Julián Álvarez - Atléti; Khvicha Kvaratskhelia - PSG.

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