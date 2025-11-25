CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Así fue el rescate de 30 animales que estaban abandonados en una casa de Bogotá

Las autoridades atendieron el llamado de la ciudadanía, encontrando a varios perros y gatos abandonados.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
12:58 p. m.
En las últimas horas, la Policía y el Distrito llevaron un trabajo articulado con el que lograron el rescate de varios animales que estaban abandonados en la localidad de Santa Fe, Bogotá.

Los vecinos del sector La Peña notaron que algo extraño estaba ocurriendo en una vivienda, por lo cual no duraron en poner esta situación en conocimiento de las autoridades.

Perros, gatos y palomas: los animales encontrados

El Grupo de Policía Ambiental y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Familiar atendieron el llamado y corroboraron las sospechas luego de ingresar al sitio. 30 animales estaban en condición de abandono y un estado poco óptimo.

Adentro de la casa había 18 perros, siete felinos, cuatro palomas y un perico australiano. Todos quedaron a cargo de la Unidad de Cuidado Animal para el respectivo dictamen veterinario.

¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal?

Cabe recordar que si alguien desea denunciar un presunto caso de maltrato animal, podrá hacerlo a través de las líneas (601)4399801 o 018000115161. Si el caso es en flagrancia, lo recomendable es comunicarse directamente con el 123.

El pasado 9 de septiembre, la concejal del partido Alianza Verde, María Claudia Name, dio preocupantes cifras sobre el maltrato animal en la ciudad. Partiendo del periodo enero – julio, hubo 217 denuncias. Un año atrás, la cifra había cerrado en 134.

Hasta ese momento, el mes con más casos de 2025 había sido abril con 48 reportes. Name alertó que solamente en ese mes hubo un aumento del 300%. Asimismo, fue preocupante que en enero, febrero, marzo y mayo se registraron incrementos.

“Como ciudadanos responsables, debemos denunciar toda forma de violencia, negligencia o abandono que afecte a los animales”, sostuvo la cabildante, quien le hizo un llamado al Distrito para que tuviera en cuenta estos números para tomar cartas en el asunto.

