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Metro de Bogotá completa prueba de 5.7 kilómetros desde Gibraltar hasta la estación Timiza

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, el Metro de Bogotá se está moviendo entre 80 y 90 km por hora en las pruebas.

Noticias RCN

junio 20 de 2026
05:48 p. m.
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Las pruebas de la primera línea del Metro de Bogotá avanzan durante este fin de semana en la capital del país, pues se registró el recorrido más extenso hecho hasta el momento.

El alcalde Carlos Fernando Galán reveló mayor información en sus redes sociales sobre su funcionamiento y el kilometraje que ya logró recorrer.

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¿Cómo van las pruebas del Metro de Bogotá?

El metro ha logrado hacer su recorrido más largo, hasta el momento, pues fueron 5.7 kilómetros desde la estación 1 Gibraltar hasta la estación 4 Timiza, ubicada en la avenida Primero de Mayo con Villavicencio en la localidad de Kennedy. El tren se desplazó energizado por el tercer riel del viaducto, alcanzando velocidades entre 80 y 90 kilómetros por hora.

Por supuesto, los habitantes de la zona expresaron a Noticias RCN su gran emoción por ver pasar el metro ya que este proyecto se ha convertido en uno de los más esperados por millones de ciudadanos.

“Fue una emoción espectacular, apenas yo lo vi quedé quieto. Por favor (...) nunca lo había visto. Fue una emoción porque es un proyecto que lleva años de los años”, aseguraron algunos ciudadanos.

El tren se desplazó energizado por el tercer riel del viaducto, desde el patio taller hasta la estación 4 de la localidad de Kennedy. Durante el recorrido, el equipo técnico realizó verificaciones específicas del desplazamiento en vía férrea y la interfaz con el tercer riel, componente fundamental para el funcionamiento del sistema.

Las pruebas, que inicialmente se concentraban entre las estaciones 1 y 2, ahora se extienden hasta la estación 4 al demostrar el progreso en la puesta en marcha de la primera línea.

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Alcalde de Bogotá comparte el progreso del Metro

Por su parte, Carlos Fernando Galán compartió detalles, por medio de sus redes sociales, del recorrido más largo que hasta ahora se ha realizado en el metro.

“En las pruebas de hoy, el metro ha hecho un recorrido ya por la estación 3 a la 4, es decir, hemos recorrido Kennedy y llegamos hasta la estación Timiza. Hoy, por fin, después de tantos años, en Kennedy está pasando el metro”, afirmó.

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