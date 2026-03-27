Metro de Bogotá da paso clave: ya construyeron más de la mitad del viaducto

El proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa registrando avances significativos en su fase de construcción. A corte de marzo de 2026, ya se han completado 12 kilómetros de viaducto, lo que representa más de la mitad del trazado total elevado de este sistema de transporte.

La infraestructura del viaducto se extiende por varios puntos estratégicos de la capital, especialmente en localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Los Mártires, Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos. En corredores clave como la avenida Villavicencio, la autopista Sur, la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas, ya es visible el progreso de esta obra de movilidad.

Avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá: cifras y estado actual

De acuerdo con datos oficiales del proyecto, el avance general de la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó el 73,75 % en febrero de 2026.

El trazado total de esta línea será de 23,96 kilómetros y permitirá conectar el sector de Bosa con la calle 72 en aproximadamente 27 minutos, reduciendo de forma considerable los tiempos de desplazamiento en la ciudad. El sistema contará con 16 estaciones, de las cuales 10 tendrán conexión directa con Transmilenio, fortaleciendo la integración del transporte público.

Además del viaducto, el proyecto contempla la construcción de 28 edificios de acceso y plataformas elevadas, elementos clave en el diseño operacional del sistema. Estos componentes buscan mejorar la accesibilidad y optimizar el flujo de pasajeros en distintos puntos del recorrido.

Llegada de trenes y cronograma del proyecto

En paralelo con el avance en obra civil, también progresa la incorporación del material rodante. El noveno tren de la Línea 1 ya llegó a Colombia tras ser desembarcado en el puerto de Cartagena el 25 de marzo de 2026. Este se sumará a la flota total proyectada de 30 trenes que operarán en el sistema.

Según el cronograma establecido, se espera que la totalidad de los trenes esté en el país en octubre de 2026. Posteriormente, estos pasarán por fases de prueba y alistamiento antes de su entrada en operación.