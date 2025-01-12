El metro de Medellín cumple 30 años con nuevos proyectos en mente

El primer recorrido del Metro de Medellín fue el 30 de noviembre de 1995 y, desde entonces, ha estado en constante operación y crecimiento.

Durante el 2024, se realizaron 308 millones de viajes; lo que quiere decir que, al día, se mantuvo un flujo cercano al millón de personas, de acuerdo con la administración del sistema.

Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín desde el 2026, lleva casi el mismo tiempo en la empresa y habló con Noticias RCN sobre sus logros y lo que está por venir.

¿Qué esperar del sistema Metro de Medellín en los próximos años?

Con poco más de 82 kilómetros y dos líneas de trenes, el metro de Medellín incorporó a sus sistemas el Metroplus, el tranvía, y seis líneas de metrocables, que transformaron la movilidad en Medellín.

“No paramos de crecer y lo que más orgullo nos da es esa innovación social con los metrocables. Haber puesto en servicio hace 20 años la primera línea de transporte público masivo por cable aéreo es para nosotros muy significativo por el impacto social y por la transformación que logró en la zona nororiental de Medellín”, celebró Elejalde.

Y es que, según dice, “las felicitaciones son para los pasajeros, porque entre todos estamos cuidando el metro hace 30 años”. Y aportando a su crecimiento, con proyectos como el Tren del Río y el Metro de la 80, que está en ejecución, pero no es todo:

“Estamos en este momento avanzando muy decididamente en estudios de factibilidad; es decir, estudios técnicos y financieros muy detallados para un metrocable hacia San Antonio de Prado”.

Metro de Medellín mira atento el desarrollo del Metro de Bogotá:

Con una fecha clara sobre cuándo entrará en operación, el gerente del metro de los paisas dijo estar atento al desarrollo del proyecto Metro de Bogotá y las nuevas tecnologías que promete incorporar:

“El Metro de Bogotá será el hermano más joven y traerá la tecnología de punta al país en temas de metro. Son 30 años de diferencia y el Metro de Bogotá, seguramente, va a tener muchas innovaciones que nos van a servir de muestra para hacer las remodelaciones que se nos vengan a la cabeza en los próximos treinta años”, indicó.