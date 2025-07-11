¿Qué tanto ha avanzado el Metro de Bogotá? Este es el porcentaje de ejecución de las obras a octubre del 2025

La ciudad es testigo en la avenida Villavicencio, avenida Primero de Mayo, NQS, calle Octava Sur, calle Primera y avenida Caracas de los avances en la construcción del viaducto de la primera línea del Metro de Bogotá y sus 16 estaciones.

El proyecto, que una vez finalizado se extenderá 23,9 kilómetros, entre la avenida calle 72 con Caracas y la localidad de Bosa, pasando también por Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero, avanza, a paso firmes, hacia su puesta en marcha, prevista para el primer trimestre del 2028.

Este viernes, 7 de octubre, el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, celebró lel porcentaje de ejecución de las obras. En un video compartido a través de sus redes sociales, el mandatario destacó que "la Línea 1 del Metro de Bogotá llegó a un avance del 67,17 % el 31 de octubre. Eso significa que ya llevamos tres meses seguidos avanzando más de un 2 % en su ejecución cada mes".

En palabras del alcalde, “significa también que superamos ya las dos terceras partes del proyecto”, en un momento en el que tres de los 30 trenes que formarán parte del sistema ya se encuentran en Bogotá, listos para someterse a pruebas.

¿Qué avances han sido alcanzados en la construcción de la priomera línea del metro?

En el Patio Taller de Bosa ya se encuentran los cuatro vehículos multipropósito del sistema, que recorrieron más de 15.000 kilómetros por mar desde China y otros 1.000 kilómetros desde el puerto de Cartagena hasta llegar a su destino. Este espacio, considerado el corazón del proyecto, también avanza en la edificación de los talleres de mantenimiento, las subestaciones eléctricas y las plantas de tratamiento de aguas residuales. Además, ya está terminada la cochera de 25.000 metros cuadrados que albergará los 30 trenes del sistema, cuya llegada a la capital está prevista para octubre de 2026.

Entre las obras complementarias, se destaca la puesta en operación del intercambiador vial de la calle 72 con la avenida Caracas, una infraestructura clave para mejorar la movilidad en esta zona de la ciudad. En la avenida Caracas y en la autopista Sur, a la altura de la avenida Primero de Mayo, ya se levantan las imponentes estructuras de las futuras estaciones de Metro y TransMilenio, que se integrarán para facilitar la conexión entre ambos sistemas de transporte.

Y se encuentran, también, en funcionamiento las ocho gigantescas vigas lanzadoras que permiten avanzar en la construcción del viaducto, una de las partes más visibles de este proyecto, en el que se han construido 8,5 kilómetros de los 23,9 que conformarán la totalidad del trazado elevado, que, en promedio, se encuentra a 14 metros sobre el suelo.