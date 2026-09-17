Nueva fintech llega a Colombia: ofrece dólares digitales y pagos

Meru inició operaciones en Colombia con una plataforma que permite comprar y mantener dólares digitales, hacer transferencias y realizar pagos. Su llegada ocurre mientras el peso colombiano mantiene una fuerte valorización frente al dólar.

El mercado colombiano de servicios financieros digitales suma un nuevo jugador. Meru, fintech especializada en servicios financieros globales, anunció su llegada al país con una plataforma que integra operaciones con dólares digitales, pagos, transferencias e inversión.

Esta compañía, cuya presencia está en más de 120 países y alrededor de 1,5 millones de usuarios, busca ampliar en Colombia el acceso a herramientas que tradicionalmente han requerido diferentes plataformas.

El lanzamiento se produce en un momento particular para el mercado cambiario con la TRM del 17 de septiembre en $3.128,46.

¿Qué ofrece Meru en Colombia?

Uno de los principales servicios anunciados es la posibilidad de comprar, convertir y mantener USDC, una stablecoin cuyo valor busca mantener una relación cercana con el dólar estadounidense.

La plataforma también incorpora una cuenta en dólares para recibir y enviar dinero, operaciones con activos digitales, compra de acciones y mecanismos para realizar transferencias y pagos en Colombia.

Cuenta en Estados Unidos para enviar y recibir dólares

Compra de acciones

Compra, venta y conversión de activos digitales

Bre-B para transferencias

Pagar con QR o llave en comercios en Colombia

La fintech también anunció beneficios de cashback para determinadas compras: "El 10% de cashback con MeruCard en Mercado Libre y Farmatodo es nuestra manera de que ese control del dinero también se sienta en el día a día de los colombianos", mencionó Carlos Neira, cofundador de Meru.

¿Cómo funciona el rendimiento de hasta 7 % sobre USDC?

Otro de los componentes de la propuesta es el acceso a un rendimiento variable de hasta 7 % efectivo anual sobre USDC mediante protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi).

Este punto requiere especial atención: no se trata de una tasa fija ni garantizada. El rendimiento depende de las condiciones de los protocolos utilizados y está sujeto a riesgos relacionados con los contratos inteligentes, la liquidez y el propio activo digital.

La llegada de Meru se suma a un mercado colombiano donde las stablecoins y los servicios financieros basados en activos digitales comienzan a ganar espacio.

Para los usuarios, la novedad amplía la oferta disponible, pero también pone sobre la mesa la necesidad de entender las condiciones, riesgos y características de cada producto antes de utilizarlo.