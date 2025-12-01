Mexicanos contactaron a mujeres por servicios sexuales y terminaron robados en Antioquia: uno murió

Un mexicano de 28 años murió y otros cuatro extranjeros sufrieron una intoxicación luego de presuntamente haber sido drogados por mujeres que conocieron por una app de citas en Itagüí, Antioquia.

28 años tenía el mexicano que murió en confusos hechos dentro de un apartamento en el barrio Simón Bolívar, el cual fue rentado por diez días por él y sus amigos.

¿Cómo ocurrió el caso?

“Las patrullas de vigilancia se desplazaron al lugar y se entrevistaron con otros ciudadanos mexicanos, quienes indicaron que la noche anterior habían contactado a cuatro mujeres para servicios sexuales”, comentó el general William Castaño, comandante de la Policía del Valle de Aburrá.

De acuerdo con lo mencionado por los extranjeros, se comenzaron a sentir mal luego de consumir alcohol. Perdieron el conocimiento y al despertar notaron que faltaban objetos de valor. Las mujeres ya se habían ido.

Las víctimas llegaron a suelo antioqueño el pasado 3 de octubre. Posteriormente, alquilaron el sitio y contactaron a las mujeres. El encuentro fue en la noche del 9 de octubre, después de haber estado en un establecimiento comercial. En este momento, las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones para dar con el paradero de las responsables.

Marco Antonio Jaramillo, esta era la identidad del mexicano fallecido. Se está a la espera del dictamen de Medicina Legal para conocer a ciencia cierta cuál fue la causa de la muerte y así tener una hipótesis más consagrada.

Extranjero drogado y robado en un bus

Cabe recordar que hace pocos días se conoció el caso de otro extranjero, pero de Corea del Sur, fue drogado y robado en un bus de Expresos Bolivarianos que cubría la ruta Bogotá – Pereira.

El coreano narró que tomó el bus en la terminal de la capital, pero se sintió mal luego de que un pasajero al lado presuntamente lo drogara al ofrecerle una galleta.