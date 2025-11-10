¿Qué se sabe sobre la salud de los menores víctimas de un explosivo en Antioquia?

Dos menores de seis y ocho años están en el hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín tras sufrir graves heridas por la detonación de un artefacto explosivo abandonado por grupos armados.

La explosión se presentó en zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquía, concretamente en la vereda La Cordillera. Uno de los menores sufrió la amputación de una de sus manos, mientras que la otra víctima, su hermana, se encuentra en delicado estado de salud.

¿Cómo están los menores? Esto se sabe sobre su salud

La familia les pidió a los médicos reserva y prudencia con la información. Al parecer, las disidencias de las Farc estuvieron detrás de este suceso. El Ejército y la Policía adelantan labores para ubicar a los responsables. Con respecto a la operación de rescate, se supo que duró seis horas.

“Ellos estaban en sus tareas cotidianas del campo, acompañando a sus padres. Uno de los niños, al parecer, tocó y manipuló algo que seguramente le pareció curioso. Fue el que recibió buena parte del impacto de la detonación”, detalló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Por su parte, el general Carlos Eduardo Caycedo, comandante de la IV Brigada del Ejército, indicó que los explosivos están siendo instalados constantemente por miembros de la estructura 36 de las disidencias.

Estructura 36 de las disidencias estaría detrás

Una misión médica evacuó por tierra a los menores hasta Santa Rosa de Osos, donde los esperaba un helicóptero de la gobernación que los llevó hasta el hospital en Medellín. Autoridades piden un desminado urgente para evitar otros hechos de esta índole.

Cifras de la Defensoría del Pueblo apuntan que entre enero y mayo de este 2025, el 42% de los homicidios en Colombia correspondieron a jóvenes de 18 a 29 años. En comparación con el mismo periodo del año pasado, hubo un incremento del 9.3%.

Uno de los focos críticos fue San Andrés de Cuerquía, con una tasa de 88 asesinatos por cada 100 mil jóvenes.