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Mexicano pretendía esconderse en Colombia tras un feminicidio, pero lo descubrieron en el aeropuerto

Una alerta de Interpol permitió identificar que era requerido por las autoridades de su país.

Mexicano detenido por Migración
Foto: Migración Colombia

Noticias RCN

julio 25 de 2026
08:51 a. m.
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Un ciudadano mexicano, requerido internacionalmente por un caso de feminicidio, fue detectado por Migración Colombia cuando intentaba ingresar al país a través del Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia.

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El hombre llegó en un vuelo comercial procedente de Ciudad de México. Durante los controles migratorios, los sistemas de información de la entidad generaron una alerta que permitió establecer que tenía una Circular Roja de Interpol vigente.

Este mecanismo es utilizado para solicitar la localización y detención provisional de personas buscadas por las autoridades de un país, mientras se adelantan los procedimientos judiciales correspondientes.

¿Qué ocurrió después de que se activó la alerta?

Una vez los funcionarios verificaron la información relacionada con el requerimiento internacional, el ciudadano fue puesto a disposición de la autoridad competente.

El procedimiento se realizó de acuerdo con los protocolos establecidos para estos casos, con el fin de que las autoridades correspondientes determinen las actuaciones judiciales que deben seguir.

La alerta permitió impedir que el hombre continuara su ingreso al país sin que se verificara previamente su situación ante la justicia mexicana.

¿Qué dijo Migración Colombia sobre el mexicano capturado por feminicidio?

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, destacó que este tipo de controles contribuye a la seguridad de Antioquia, Medellín y los municipios del área metropolitana.

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La funcionaria señaló que los procesos de verificación migratoria permiten identificar a personas requeridas tanto por la justicia colombiana como por autoridades internacionales.

Además, indicó que la entidad mantiene acciones para prevenir y combatir delitos como la explotación sexual y que también ha adelantado procesos de deportación y expulsión de extranjeros que incumplen las normas migratorias o cuya permanencia pueda representar un riesgo para la seguridad y la convivencia.

¿Cuántas personas han sido detectadas por Migración Colombia en Antioquia y Chocó?

Durante el último mes, la Regional Antioquia–Chocó ha dejado a disposición de las autoridades a ocho personas requeridas por diferentes delitos.

Entre los casos recientes se encuentra el de un ciudadano neerlandés buscado mediante Circular Roja de Interpol por narcotráfico.

También fueron detectados tres ciudadanos colombianos requeridos por tráfico de migrantes, estafa agravada y porte ilegal de armas, quienes llegaron al país procedentes de Panamá.

A estos casos se suman dos colombianos buscados por delitos como acto sexual, hurto calificado y agravado, receptación y concierto para delinquir.

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