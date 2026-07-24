Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 24 de julio de 2026: este es el reporte
Descubra las horas, las magnitudes y las profundidades de estos movimientos telúricos.
Nicolás Forero
07:59 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos ocho temblores durante este 24 de julio de 2026.
¿En qué municipios se han alcanzado a sentir? ¿Cuáles han sido las magnitudes exactas? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 24 de julio de 2026
- 2:20 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
¿Dónde han sido los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 24 de julio de 2026?
- 3:10 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 3:56 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 146 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 4:49 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 135 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 10:11 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 133 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).
- 11:47 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
- 4:22 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 6:53 p.m.
Epicentro: Jerusalén, Cundinamarca.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Anapoima (Cundinamarca), a 13 de Apulo (Cundinamarca) y a 14 de Quipile (Cundinamarca).