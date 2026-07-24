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Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 24 de julio de 2026: este es el reporte

Descubra las horas, las magnitudes y las profundidades de estos movimientos telúricos.

Nicolás Forero

julio 24 de 2026
07:59 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos ocho temblores durante este 24 de julio de 2026.

¿En qué municipios se han alcanzado a sentir? ¿Cuáles han sido las magnitudes exactas? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 24 de julio de 2026

  • 2:20 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

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  • 3:10 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 3:56 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 4:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 10:11 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 11:47 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 4:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

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  • 6:53 p.m.

Epicentro: Jerusalén, Cundinamarca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Anapoima (Cundinamarca), a 13 de Apulo (Cundinamarca) y a 14 de Quipile (Cundinamarca).

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