🔴 Tour de Francia 2026: así fue el recorrido de la etapa reina

El Tour de Francia 2026 vive este sábado su jornada más esperada. La etapa 20, considerada la reina de esta edición, promete ser una auténtica batalla en los Alpes con un recorrido de 170,9 kilómetros que pondrá a prueba a los mejores escaladores del pelotón.

Tadej Pogačar llega como gran favorito tras su contundente victoria en la jornada 19 y buscará dar el golpe definitivo antes del tradicional cierre en París.

El esloveno, líder sólido de la clasificación general, quedó a un paso de conquistar su quinto Tour de Francia. Sin embargo, la montaña aún ofrece una última oportunidad para quienes sueñan con sorprender al corredor del UAE Team Emirates.

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La fracción comenzará en Le Bourg d'Oisans y terminará, por segundo día consecutivo, en el legendario Alpe d'Huez.

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No será un recorrido cualquiera, pues desde el kilómetro 33,7 aparecerá la exigente Croix de Fer, un puerto fuera de categoría con 24 kilómetros de ascenso y una pendiente media del 5,2 %.

Tras el descenso, el pelotón afrontará el Col du Télégraphe y el mítico Galibier, dos ascensos que históricamente han marcado diferencias en el Tour. Como novedad de esta edición, la organización incluyó la subida al Col de Sarenne, una carretera estrecha y recientemente asfaltada que podría convertirse en el escenario perfecto para ataques inesperados.

Aunque la llegada volverá a ser en Alpe d'Huez, el desarrollo será muy diferente al de la jornada anterior debido a la dureza acumulada durante todo el recorrido.

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Clasificación de la etapa y colombianos en carrera

Pogačar llega con la confianza en lo más alto tras imponerse en la etapa 19 con un tiempo de 3:17:57. El podio del viernes lo completaron Lenny Martínez, a seis segundos, y Richard Carapaz, a nueve.

Entre los colombianos, Harold Tejada fue el mejor ubicado al finalizar décimo, a 3 minutos y 22 segundos del ganador. Más atrás terminaron Sergio Higuita, en la casilla 39, a 15 minutos y 52 segundos, y Egan Bernal, quien cruzó la meta en el puesto 98, a 28 minutos y 39 segundos.

Con cuatro puertos de alta montaña y un final explosivo, la etapa reina será la última gran oportunidad para cambiar la historia del Tour de Francia 2026 antes del paseo ceremonial por los Campos Elíseos. Todas las miradas estarán sobre Pogačar, que buscará sellar una nueva página dorada en el ciclismo mundial.