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Tutorías GRATIS para presentar la prueba Saber 11

Estudiantes pueden acceder a clases virtuales, recursos descargables y test diagnóstico a través de la plataforma 'Acompáñame Masterclass'

Tutorías GRATIS para presentar la prueba Saber 11
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

julio 25 de 2026
07:14 a. m.
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A pocos días de la aplicación de la prueba Saber 11, programada para el domingo 26 de julio de 2026, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) recuerda a los estudiantes de Bogotá que aún están a tiempo de reforzar sus conocimientos mediante herramientas gratuitas disponibles en línea.

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La entidad distrital puso a disposición la sección 'Acompáñame Masterclass', diseñada específicamente para apoyar la preparación académica de estudiantes de colegios públicos y privados en las diferentes áreas evaluadas por el ICFES.

Esta iniciativa forma parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que busca fortalecer la trayectoria escolar de los jóvenes capitalinos.

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¿Cómo son las tutorías gratis para la prueba Saber 11?

Según informó la SED, la plataforma ofrece una agenda completa con clases y tutorías virtuales a las que se accede mediante enlaces de Microsoft Teams.

Los estudiantes encontrarán espacios dedicados al fortalecimiento del inglés, una caja de herramientas con recursos de estudio, materiales descargables y un test de diagnóstico que permite identificar las habilidades que necesitan reforzar antes del examen.

El acceso a las sesiones virtuales es completamente gratuito y puede realizarse a través del sitio web oficial de la Secretaría de Educación del Distrito.

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¿Por qué se debe sacar un buen puntaje en las pruebas Saber 11?

La SED enfatizó la importancia de obtener un buen puntaje en las pruebas Saber 11, ya que esto puede ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior y acercar a los jóvenes a la carrera profesional que desean estudiar.

Los resultados de este examen son determinantes para el ingreso a universidades públicas y privadas, así como para la obtención de becas y créditos educativos.

La iniciativa 'Acompáñame Masterclass' representa un esfuerzo del Distrito por democratizar el acceso a recursos de preparación académica de calidad, especialmente para estudiantes de colegios oficiales que no siempre cuentan con los medios económicos para acceder a cursos privados de preparación.

Con la prueba Saber 11 a la vuelta que está a solo horas de presentarse, la Secretaría de Educación hace un llamado a todos los estudiantes capitalinos para que aprovechen estos últimos días y fortalezcan sus conocimientos mediante las herramientas gratuitas disponibles en la plataforma digital.

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