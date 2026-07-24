"Encontramos al propietario del carro azul que intentó subirse a un puente peatonal": Galán

El hecho se presentó en la carrera 68 con calle 26 en Bogotá, donde a plena luz del día, un conductor intentó pasar por el puente en un carro Spark de color azul. En el video se evidenció el momento en el que subió por la rampa y quedó atorado cuando llegó a la curva.

Este vehículo, de placa ZIX013, llevaba una bicicleta en la parte trasera y ocultaba el número con una manta oscura. Con el paso de las horas, el caso se viralizó en redes sociales y la Secretaría de Movilidad se pronunció.

Vehículo tiene un extenso historial de multas

Gracias a la matrícula, se pudo identificar a la persona propietaria del vehículo. Además, se supo que tiene un historial de multas que en conjunto han llegado hasta más de cuatro millones de pesos (incluyendo comparendos y sanciones pendientes de pago).

Por causa de esta conducta, se podrían imponer tres comparendos de tres millones de pesos aproximadamente.

Sorpresivo hallazgo: el carro había sido vendido hace 5 meses

En la noche de este viernes 24 de julio, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que fue ubicado el propietario del vehículo. La Secretaría de Movilidad se desplazó hasta Zipaquirá.

El mandatario conversó con una mujer cercana al propietario, quien le contó un detalle que será clave en la investigación. Resulta que hace cinco meses le vendieron el Spark a la persona que protagonizó el hecho imprudente; pero como no se ha efectuado el papeleo correspondiente, la compra no está registrada.

“Nosotros ya tenemos conocimiento, lo que pasa es que vendimos ese carro, pero no se había hecho un traslado de papeles”, sostuvo la persona. Galán le explicó que el dueño tiene responsabilidad en el hecho, así no lo estuviese conduciendo. Por eso, recordó la importancia de dejar los documentos al día.