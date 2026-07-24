Dos vinculados en el asesinato de Yulixa Toloza serán acusados el 28 de julio

El próximo martes 28 de julio, la Fiscalía acusará formalmente a dos de los vinculados en el asesinato de Yulixa Toloza. Los señalan de presuntamente ocultar el vehículo en el que ella fue transportada.

Este aberrante caso inició el miércoles 13 de mayo de 2026 en el barrio Venecia, sur de Bogotá, Toloza, una mujer de 52 años, acudió al centro estético de garaje Beauty Láser para realizarse una liposucción (lipólisis láser).

¿Quiénes serán los acusados?

El lugar no contaba con la reglamentación para ofrecer cirugías ni mucho menos tenía expertos en salud. Toloza estuvo acompañada por una amiga, quien horas después se fue.

La mujer presentó complicaciones serias de salud en medio del procedimiento. Los videos mostraron su delicado estado, en el que requería ir a urgencias de inmediato.

A las 7:00 p.m., las cámaras grabaron a dos personas sacándola del lugar y subiéndola a un carro particular. Se presume que, para ese momento, Toloza ya había fallecido. La llevaron hasta Apulo, donde abandonaron su cuerpo.

El hallazgo del cadáver se dio el lunes 18 de mayo y en Cúcuta capturaron a dos implicados: Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado. Mientras tanto, en Venezuela se intentaron esconder María Fernanda Delgado, Eduardo David Ramos y Edinson José Torres.

¿Quiénes son los otros implicados?

Las autoridades mantienen la búsqueda por el sexto señalado: Leodelvis Acosta Rodríguez, el anestesiólogo.

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Dentro de pocos días, entonces, acusarán a Hernández y Sequera. En el escrito de acusación conocido por La FM, se menciona que ellos dos habrían recibido órdenes de Delgado (la dueña de la estética) para que no dejaran pistas del carro particular.

Esto, a cambio del pago de 183.7 mil bolívares, cifra cercana a los 800 mil pesos colombianos. El ente acusador tiene los chats de WhatsApp, la pista clave.