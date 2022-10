¿En México creció el fenómeno de no admitir colombianos?: exembajador explicó situación

Un sueño terminó en pesadilla vivió la familia Baquero Gámez. Un viaje planeado a México que se consiguió con esfuerzo no había empezado cuando ya estaba terminando, porque Andrés Baquero fue deportado en el aeropuerto y devuelto después de varias horas allí, y donde asegura que se sintió preso y fue una experiencia que quisiera olvidar.

"Todo empezó como un sueño, un sueño que de pronto a hoy ya no quiero recordar, hasta avión", afirmó el protagonista Eduardo Andrés Baquero Tellez.

Este sueño familiar terminó en cuestión de minutos y se convirtió en una pesadilla cuando migración en la ciudad de México detuvo a Andrés en el aeropuerto sin algún motivo y quien asegura, haberse sentido preso y a quien deportaron y enviaron a Colombia de regreso.

"Ese fue mi viaje a México, en donde quedaron mis sueños. Quería conocer el estadio Azteca, disfrutar la comida de México", agregó Andrés.

El colombiano pasó por una de las peores experiencias de su vida, pues el sueño por el que tanto trabajaron como familia, se derrumbó y no pudieron disfrutar de sus vacaciones anheladas.

"Nosotros estábamos en un lugar donde habían 4 o 5 camarotes, un baño para aproximadamente 20 o 30 personas que iban llegando hasta colombianos"

Testimonio de Mabel Paola Gámez, esposa de Andrés Baquero

"Voy a migración y me dicen, no sabemos en dónde está su esposo, no podemos decir qué pasó", Mabel Paola Gámez Galvis.

El 27 de abril del año en curso, la familia Baquera Gámez, vio como el esfuerzo de tanto tiempo, quedó frustrado al parecer por una injusticia, a la cual nunca les dieron explicación.

“Fue tortuoso que llegara esa noticia a nuestras vidas, no fue nada agradable, no le deseo a nadie que haga eso"

Por último, la familia Baquero Gámez pide a las autoridades mejorar las condiciones de los viajes que realizan los colombianos al país centroamericano.

Declaraciones del exembajador en México

El exembajador de Colombia en México José Gabriel Ortiz se refirió a la situación que vivió la familia Baquero Gámez en ese país y dada su experiencia, respondió sobre el por qué pareciera que crece este fenómeno de no admitir colombianos e incluso hacerlos pasar un mal momento.

"Yo creo que existen dos fenómenos. Uno es la presión desde el gobierno americano al gobierno mexicano, para que tranquen el proceso migratorio que viene del sur, y pues el proceso que viene de Colombia es uno de ellos, pero lo están tomando de una manera ignominiosa, miserable, y el otro es que desafortunadamente si tenemos que reconocer que llegan elementos no santos, que están metidos con el narcotráfico, con bandas criminales, con bandas de apartamenteros y a mí me tocaron mucho, raponeros y atracadores de joyerías"

La cancillería emitió un comunicado e hizo un llamado a los viajeros a evitar riesgos o inconvenientes a la hora de entrar a México. Algunos de los viajeros denuncian haber sido sometidos a rigurosos procedimientos en los que se incluye el aislamiento: ¿qué recomienda a los colombianos antes de viajar?

"Recomendarles dos cosas, que lleguen al aeropuerto El Dorado o al aeropuerto donde sea aquí en Colombia, con su famoso Check Meet diligenciado. Eso lo está exigiendo ahora nuevamente las autoridades colombianas migratorias, y el otro el formulario, el formato que están exigiendo las autoridades mexicanas para diligenciar por parte de los colombianos para poder entrar a México. Es un formulario no es muy extenso, pero si hay que diligenciar muchas preguntas"

