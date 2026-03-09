Habló la persona que encontró sin vida a Michelle Dayana: inusual hecho fue clave en el hallazgo

El pasado lunes 31 de agosto se dio una triste noticia en Antioquia: hallaron sin vida a Michelle Dayana, la niña de seis años que había desaparecido en zona rural de Buriticá.

La última vez que vieron a la niña fue en la mañana del 24 de agosto en el barrio Cristo Rey. Las cámaras grabaron el momento cuando estaba jugando en un vivero familiar y luego salió de la vivienda.

¿Cuándo había desaparecido Michelle?

A medida que pasaban los días, la familia denunció que unos criminales se estaban comunicando para exigir altas sumas de dinero a cambio de supuestas pruebas. Esto, bajo la modalidad de extorsión.

Casi a las 6:00 p.m. del 31 de agosto, ocho días después, el gobernador Andrés Julián Rendón dio la trágica noticia en sus redes sociales sobre el hallazgo del cuerpo de la menor.

Por los micrófonos de La FM pasó Diego Alexander Castro, el campesino que encontró los restos en una zona boscosa de difícil acceso alejada del casco urbano. Un gallinazo terminó siendo clave para el hallazgo.

Castro vive hace dos décadas en Buriticá y se desempeña como mayordomo en una finca de la vereda Mogotes. En la mañana del 31 de agosto, él se encontraba adecuando el jardín cuando notó un comportamiento inusual en los gallinazos.

El comportamiento de los gallinazos fue clave

Inicialmente, pensó que algún animal había fallecido, por lo que las aves estaban rodeándolo. Sin embargo, para confirmar lo que estaba ocurriendo, se acercó a la zona y ahí estaba el cuerpo.

Sospechó que se trataba de Michelle, debido a que tenía la blusa con la que aparecía en el cartel de búsqueda extendido por todo el departamento: “Se me vino el pensamiento de que pudo ser la niña, pero no fui capaz de entrar solo porque sentí algo feo”.

Acto seguido, se comunicó con el cuerpo de bomberos y se corroboró la hipótesis. “Que investiguen para darle solución al problema. Es algo preocupante en el municipio, porque hoy puede ser ella y mañana puede ser otro. Que le den claridad a este asunto”, afirmó al pedir que se haga justicia.