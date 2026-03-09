Icetex alerta sobre estafas: aclaración clave sobre sus trámites y cómo evitar engaños

Los estudiantes y familias en Colombia deben estar alertas ante la proliferación de falsos intermediarios. Así por lo menos lo ha indicado el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) que reiteró de manera contundente que el 100 % de sus gestiones, solicitudes de crédito y condonaciones son totalmente gratuitas y no requieren ayuda de terceros.

El Icetex emitió una voz de alerta nacional frente al incremento de modalidades delictivas que pretenden engañar a los jóvenes y padres de familia que buscan acceder a educación superior.

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La entidad gubernamental recordó que ningún proceso de inscripción, actualización de datos, refinanciación o solicitud de crédito tiene costo alguno, e instó a los usuarios a realizar todas sus gestiones de forma directa a través de las plataformas digitales institucionales.

¿Cómo operan los falsos tramitadores y estafadores?

De acuerdo con las denuncias recibidas y los monitoreos de seguridad digital, las bandas de estafadores suelen abordar a sus víctimas mediante redes sociales, mensajes de texto (SMS), WhatsApp y páginas web fraudulentas.

Entre las estrategias más comunes utilizadas por los delincuentes destacan:

Promesas de aprobación garantizada: Aseguran tener "contactos internos" en la entidad que garantizan la adjudicación del crédito educativo a cambio de una suma de dinero previa.

Cobro por formularios o agendas de citas: Cobran tarifas arbitrarias para "agilizar" la radicación de documentos o la asignación de turnos de atención presencial o virtual.

Envío de enlaces y códigos QR falsos: Envían links de pago o códigos QR alterados para que los usuarios supuestamente cancelen las cuotas de amortización del crédito. Al hacerlo, el dinero va directamente a cuentas bancarias de particulares.

Suplantación de identidad: Crean dominios web engañosos (como páginas terminadas en .com en lugar del dominio oficial gubernamental .gov.co) para capturar información sensible y datos bancarios de los beneficiarios.

El Icetex fue enfático en recordar que los trámites se deben adelantar de manera personal. Entregar dinero o claves de acceso a terceros no solo supone la pérdida de recursos económicos, sino también el riesgo de suplantación de identidad y la filtración de datos personales.