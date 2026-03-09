El gesto del Racing de Santander con el pueblo de Gustavo Puerta tras venderlo a Olympiacos

Desde el Real Racing Club de Santander, equipo al que pertenecía el volante colombiano Gustavo Puerta, anunciaron un gesto solidario para ayudar a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.

Pese a que el jugador fue vendido al Olympiacos de Grecia, la Fundación del club anunció que su campaña ‘El Racing con Colombia’ consiguió reunir más de 22.000 euros (unos 80 millones de pesos) para ayudar al pueblo natal de Puerta, La Victoria, ubicado en Valle del Cauca.

¿Cuánto dinero recaudó el Real Racing Club para las víctimas del terremoto?

De acuerdo con la información divulgada por la Fundación Real Racing Club, las aportaciones realizadas directamente por aficionados y particulares alcanzaron los 7.636,16 euros durante la campaña de solidaridad.

La entidad verdiblanca estableció que aportaría dos euros adicionales por cada euro donado, una fórmula que permitió triplicar la cantidad inicialmente recaudada. De esta manera, los 7.636,16 euros aportados por los particulares se transformaron en una ayuda total de 22.908,48 euros.

La Fundación Real Racing Club destacó la respuesta de la comunidad racinguista y agradeció la participación de quienes realizaron aportes para atender las consecuencias de la tragedia. El dinero busca contribuir a las labores de recuperación y reconstrucción en las zonas afectadas por el movimiento sísmico.

La ayuda tendrá como uno de sus principales destinos a La Victoria y otras zonas del Valle del Cauca, con el objetivo de contribuir a la recuperación de las comunidades damnificadas. Así, la campaña vinculó la solidaridad de los aficionados del club español con una emergencia que afectó especialmente a varias poblaciones colombianas.

Gustavo Puerta dejó el Racing por Olympiakos

El anuncio de la donación coincidió con otra noticia relacionada con Gustavo Puerta. El Real Racing Club confirmó la transferencia de los derechos deportivos del futbolista colombiano al Olympiakos, después de que el conjunto griego abonara el importe íntegro correspondiente a su cláusula de rescisión.

Puerta disputó 33 partidos en la segunda división de España y tres encuentros en LaLiga con la camiseta del Racing. Su salida pone fin a su etapa en el conjunto cántabro, mientras inicia un nuevo capítulo de su carrera en el fútbol griego.