En medio de sus actividades de patrullaje, uniformados de la Policía del departamento del Meta capturaron en flagrancia a un hombre conocido con el alias de Malicia, cuando instalaba artefactos explosivos improvisados en un establecimiento comercial de Granada.

Al ver a las autoridades, el presunto integrante del Frente Marco Aurelio Buendía del Bloque Jorge Suárez Briceño arrojó sus herramientas a un balcón y emprendió la huida; sin embargo, fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de terrorismo.

Alias Malicia sería responsable de atentar contra negocios que no acceden al pago de extorsiones para las disidencias de alias Calarcá, en el Meta. Sin embargo, en su última actuación, logró frustrarse la posible acción terrorista.

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Personal antiexplosivos neutralizó cualquier riesgo para la comunidad:

Al negocio en el que ‘Malicia’ trató de instalar un artefacto explosivo llegó personal del Ejército, con un perro antiexplosivos K9. “La intervención del canino”, según la Policía, “permitió realizar una verificación técnica y segura de los elementos hallados, contribuyendo a neutralizar cualquier riesgo para la comunidad y para el personal que participó en el operativo”.

Los elementos que el capturado se encontraba manipulando fueron sometidos, además, por técnicos explosivistas y antiexplosivos de la Policía, a una revisión exhaustiva.

En concreto, eran “dos recipientes acondicionados artesanalmente con características similares a artefactos explosivos improvisados, cables y dos encendedores”.

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Autoridades investigan quién más estaría relacionado con el posible atentado:

En palabras del coronel Santiago Garavito Aránzazu, comandante del Departamento de Policía Meta, fue "gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados y al trabajo articulado con el Ejército Nacional”, que “se logró neutralizar un posible atentado terrorista y capturar al presunto responsable antes de que se produjeran consecuencias mayores”.

Las autoridades investigan quién más pudo haber estado relacionado con la situación registrada en el sector urbano de Granada y la Policía, según el coronel Garavito Aránzazu, seguirá “desplegando sus capacidades institucionales para proteger la vida, la integridad y el patrimonio de los habitantes del Meta".