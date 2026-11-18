NTN24 conoció que la defensa de Nicolás Maduro presentó un escrito en el que busca nuevamente desestimar los cargos bajo el argumento de inmunidad soberana.

El abogado del venezolano, Barry Pollack, pidió mantener en secreto los documentos con los que busca respaldar el reclamo de inmunidad. Entre estos, hay un anexo que la Fiscalía ha reiterado la necesidad de que no sea público por las implicaciones que traería.

Los tres documentos clave

Por su parte, Analisa Torres, la jueza que lleva el proceso, autorizó que la defensa mantenga en secreto estos documentos.

En la solicitud de la defensa, se pidió presentar tres piezas documentales protegidas: la versión completa y sin censura de sus consideraciones sobre la supuesta inmunidad, una declaración jurada del abogado del 9 de noviembre y una que aparece titulada como anexo 5, del cual solo tienen acceso los abogados.

La jueza autorizó el 16 de noviembre que se mantengan con la reserva pertinente. Así las cosas, no se le ha otorgado inmunidad, sino que la defensa de Maduro podría incluir estos tres documentos al expediente.

¿Cómo es el estilo de la vida en prisión?

Cabe recordar que Cilia Flores, la esposa del venezolano, también había pedido desestimar los cargos y asegura ser inocente. Ambos se encuentran capturados desde el 3 de enero de 2026.

La rutina de ambos ha cambiado drásticamente, según un reporte publicado por The New York Times. Maduro pasa gran parte del tiempo leyendo la Biblia, el Corán y otros textos sagrados de las religiones. A esto se suman los encuentros que ha tenido con representantes católicos y demás credos.

Hasta el momento, solamente se ha conocido una fotografía del venezolano tras las rejas, sin contar los retratos dibujados de las audiencias. El principal detalle es que ha cambiado su estado, dado que está más flaco. Por su parte, Flores ha tenido complicaciones de salud.