Terminó la angustia para una familia en Norte de Santander, luego de que integrantes del Gaula de la Policía lograran ubicar a su hijo de 10 años, en zona rural del municipio de Bochalema.

Según información preliminar, al menor lo habrían “embolatado” con regalos para alejarlo de su casa y esconderlo en una finca.

Fue entonces cuando inició la búsqueda desesperada de su familia que, a la larga, requirió la intervención de las autoridades, para dar con su paradero.

Autoridades ubicaron al menor y al hombre que lo habría mantenido en cautiverio:

El Gaula de la Policía desplegó un operativo en Bochalema con el que logró dar con el menor y ponerlo a salvo.

En el mismo operativo, uniformados realizaron la captura del hombre que lo habría convencido con regalos de dejar su casa y luego lo mantuvo en cautiverio.

El sujeto será llevado ante la justicia, mientras avanza la investigación sobre el presunto caso de secuestro que encendió una alarma entre los padres de familia en el departamento.

RELACIONADO Ofrecen una recompensa de 300 millones por información que permita dar con Nancy Gómez

Menor fue secuestrada junto a otra integrante de su familia en Norte de Santander:

Precisamente, en Norte de Santander, otras dos jóvenes de una misma familia fueron secuestradas en el transcurso del lunes festivo, 16 de enero. Preocupa que una de ellas sería menor de edad.

La alerta fue emitida por Olguin Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, quien señaló que las jóvenes habrían sido interceptadas por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vía que de Tibú conduce a Cúcuta.

Ambas: Sayved Durán Ortega y Vanessa Sanguino Ortega, se dirigían a la capital del departamento por “temas académicos”. En el departamento crece el llamado al gobierno local y nacional a trabajar en su pronta liberación.