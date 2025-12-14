CANAL RCN
El fenómeno de 'migración inversa' que enfrenta Colombia: miles de personas regresan desde Panamá

Desde la Defensoría del Pueblo entregaron las cifras sobre esta situación en el país: más de 17.000 migrantes han pasado de Panamá a Colombia este año.

Migrantes en Capurganá en Chocó
FOTO: AFP

diciembre 14 de 2025
08:26 p. m.
Entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo documentó el ingreso de 17.987 migrantes en flujo inverso hacia Colombia.

Este movimiento de retorno se registra desde La Miel, en Panamá, hasta el corregimiento de Capurganá, ubicado en el municipio de Acandí, en el departamento del Chocó. Las cifras reflejan un comportamiento sostenido que forma parte de las dinámicas de movilidad humana forzada monitoreadas por la entidad.

Detalles sobre los migrantes que ingresaron a Colombia desde Panamá

Este flujo migratorio inverso presenta una composición poblacional diversa. Según los datos oficiales, 55,8% son hombres, 25,4% mujeres y 18,8% niñas, niños y adolescentes, lo que evidencia la presencia de grupos familiares completos en proceso de movilidad.

Dentro de esta última categoría, 45% son menores de 7 años, mientras que 55% tienen entre 8 y 17 años, una distribución que subraya el nivel de vulnerabilidad de la población infantil involucrada.

La migración inversa registrada en 2025 está fuertemente asociada a nacionalidades específicas. La Defensoría señala que Venezuela concentra 17.681 casos, lo que representa la casi totalidad del flujo reportado.

En menores proporciones aparecen Perú (103 casos), Ecuador (99 casos) y Chile (26 casos). Esta distribución demuestra que la dinámica de retorno está marcada principalmente por población venezolana que reingresa al país por el corredor fronterizo con Panamá.

El tránsito por esta ruta, frecuentemente utilizada para flujos migratorios hacia el norte buscando llegar a Estados Unidos, adquiere un sentido opuesto en estos registros, donde los movimientos corresponden al reingreso de personas que retornan a territorio colombiano.

Migración inversa
FOTO: Defensoría del Pueblo
