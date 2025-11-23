CANAL RCN
Colombia Video

Migración Colombia rescata 17 menores en poder de secta judía ortodoxa en Antioquia

Algunos de los menores tenían circular amarilla de Interpol, aquella que se emite para alertar la desaparición de menores y posibles víctimas de delitos como trata de personas y secuestro.

Noticias RCN

noviembre 23 de 2025
02:50 p. m.
Migración Colombia confirmó el rescate de 17 menores extranjeros en el municipio de Yarumal, Antioquia.

Los niños se encontraban en poder de una secta ultraortodoxa de origen judío, cuyos integrantes han sido acusados en varios países de delitos graves contra la infancia. Se trata de la comunidad religiosa Lev Tahor.

Rescatan a varios menores de edad en poder de secta ultraortodoxa judía

Los menores estaban en compañía de 9 adultos al momento del operativo. Según la información oficial, cinco de los pequeños tenían circular amarilla vigente de Interpol, un mecanismo internacional que se emite para alertar sobre la desaparición de personas, principalmente menores de edad, y posibles víctimas de delitos como trata de personas y secuestro.

La secta en cuestión ha sido señalada en múltiples jurisdicciones internacionales por delitos como secuestro y explotación sexual infantil, lo que generó la activación de alertas por parte de organismos de seguridad en diferentes países.

Las autoridades colombianas actuaron tras recibir información sobre la presencia de estos menores en territorio nacional.

Tras la verificación inicial, las personas fueron trasladadas al Centro Facilitador de Servicios Migratorios en Medellín, donde pasaron la noche bajo supervisión permanente de las autoridades.

Los 17 menores rescatados se encuentran actualmente bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ahora se iniciarán los protocolos correspondientes para determinar la situación particular de cada uno y establecer las medidas de protección necesarias.

Autoridades investigan el estado de salud de menores rescatados en Antioquia

De momento, las autoridades migratorias continúan las investigaciones para establecer cómo ingresaron estos menores al país, las condiciones en las que se encontraban y la responsabilidad de los adultos que los acompañaban.

Se espera que en las próximas horas se entreguen más detalles sobre el operativo y las acciones legales que se adelantarán.

